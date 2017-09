Terzo caso di Febbre del Nilo in Sardegna, nell'Oristanese, in poche settimane. L’ultimo caso è stato registrato qualche giorno fa nella borgata agricola di Tiria, nel comune di Oristano, e ha colpito una anziana donna ultraottantenne che aveva manifestato i tipici sintomi della malattia e dopo una serie di accertamenti è stata ricoverata nel Reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino, dove si trova attualmente. Da quanto si apprende, le condizioni della paziente sarebbero molto gravi. I due casi precedenti di Febbre del Nilo erano stati registrati a Zeddiani e a Solarussa e avevano colpito una donna di cinquanta anni e una di novanta.

Cos’è la Febbre del Nilo – La Febbre del Nilo è una malattia non contagiosa che viene trasmessa all'uomo attraverso le zanzare. Nella maggior parte dei casi, le persone infette non manifestano alcuna sintomatologia, mentre una piccola percentuale di soggetti presenta sintomi quali febbre, cefalea, dolori muscolari, reattività linfonodale e rash cutanei con decorso generalmente favorevole e guarigione in pochi giorni. In una minima percentuale di individui, soprattutto persone anziane e soggetti immunodepressi, il virus può provocare gravi forme neurologiche che possono avere talvolta decorso fatale.

L’intervento del Comune di Oristano per contrastare la diffusione delle zanzare – Il sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, ha emanato una ordinanza che detta regole severe per contrastare la diffusione delle zanzare, vettore della malattia. Secondo il Comune gli interventi di monitoraggio e lotta messi in atto dalla Provincia, sulle strade e nelle aree pubbliche non sono sufficienti per cui agli abitanti il sindaco chiede di fare la loro parte e prendere tutte le precauzioni necessarie per prevenire la formazione di ristagni d'acqua dove le zanzare possono riprodursi e moltiplicarsi. Lo stesso Comune interverrà direttamente con trattamenti adulticidi e larvicidi e di rimozione dei focolai e in caso di necessità anche con ordinanze mirate nei confronti dei privati inadempienti.