Tragedia in casa questa mattina a Pescasseroli, nel parco nazionale d'Abruzzo, in provincia dell'Aquila. A causa di una fuga di gas da una stufa tenuta nell'abitazione, a pochi passi dal centro del paese, si è sviluppato un incendio nel quale è morto un uomo di 67 anni, Adriano Incrocci. L'uomo, originario di Roma ma residente da anni a Pescasseroli, è il figlio del noto sceneggiatore Agenore Incrocci, meglio conosciuto come Age, che formava la memorabile coppia di autori della commedia all'italiana Age&Scarpelli.

Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco di Avezzano, intervenuti sul posto dopo una segnalazione, il dramma è avvenuto intorno alle 11 di stamane quando nell'abitazione del 67enne è divampato un grosso incendio. Le fiamme si sarebbero sprigionate da una stufa a gas nella camera da letto della vittima, che viveva da solo, anche se sono ancora in corso le indagini per accertare le esatte cause dell'incendio. Secondo alcuni testimoni dall'abitazione si sarebbe udito prima un botto, poi le fiamme avrebbero invaso la stanza fino a che il fumo è uscito dalle finestre facendo scattare l'allarme. L'uomo sarebbe stato ritrovato senza vita fuori dalla stanza dove i vigili hanno rinvenuto una stufa catalitica. Sull'episodio indagano anche i carabinieri della locale stazione che al momento non escludono alcuna ipotesi, neanche il gesto volontario.