Non accettava la fine del suo matrimonio, così ha inseguito e picchiato più volte la ex moglie. L'ultimo episodio si è verificato lo scorso sabato 16 settembre, ma la donna è riuscita a scappare e a rifugiarsi a casa di un'amica, prima di allertare le forze dell'ordine. È finito così in manette un 48enne di Empoli per il reato di atti persecutori. L'uomo aveva appena aggredito la sua partner, che già dallo scorso luglio aveva chiesto la separazione per i continui problemi di tossicodipendenza del marito. Ma tutti i tentativi di allontanarlo erano risultati vani.

Il 48enne, ossessionato dal voler incontrare la donna per parlarci, si è appostato sotto casa di lei. Quando è rientrata in casa, l'ha aggredita gridandole minacce e offese per poi strapparle dalle mani il cellulare gettandolo a terra e rendendolo inutilizzabile. A quel punto, la ex moglie, per essere al sicuro, si è rifugiata nell'androne di un palazzo dove abita una sua amica che ha chiamato i Carabinieri, intervenuti subito sul posto. I militari hanno trovato l'uomo in evidente stato di alterazione psicofisica e l'hanno trasferito presso il Carcere di Sollicciano, dove resterà a disposizione della magistratura fiorentina.