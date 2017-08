È morto nelle scorse ore a Roma l'ex giudice Renato Squillante, ex capo dei gip romani noto al grande pubblico soprattutto per essere stato coinvolto negli anni novanta nell’inchiesta sulle sentenze Sme e Imi-Sir, ossia la compravendita di un comparto dell’ex Iri per favorire il gruppo Berlusconi a svantaggio del gruppo di De Benedetti. A darne notizia sono stati gli stessi familiari con un necrologio apparso sulle colonne del quotidiano Il Messaggero. Squillante, nato a Napoli il 15 aprile del 1925, aveva 92 anni

"Hai percorso più volte le scale della vita, tenace, gioioso, profondamente umano. Capace di trattare da pari gli umili e i potenti", si legge nell’annuncio funebre firmato da moglie e figli di Renato Squillante. Per lui anche un ricordo di Stefania Craxi: la figlia dell’ex leader socialista Bettino dallo stesso giornale esprime i suo cordoglio per la scomparsa del magistrato e si dice "fraternamente vicina alla famiglia".

Per la storia delle sentenze pilotate Renato Squillante era stato condannato a 8 anni in primo grado, ridotti a 7 in appello per corruzione in atti giudiziari ma, dopo una vicenda processuale durata anni, nel 2006 invece fu definitivamente assolto dalla Cassazione. L'alta corte stabilì che "non fu corruzione ma intermediazione tra privati”. Le sentenze infatti hanno stabilito che Squillante ha ricevuto dei soldi da alcuni dei coinvolti come l’avvocato di Silvio Berlusconi, Cesare Previti, ma per i giudici occorre anche "accertare che l’interferenza addebitata al magistrato sia stata collegata con l’attività funzionale da lui esplicata". Al massimo il reato commesso sarebbe stato quello di “traffico di influenze”, all’epoca non perseguibile penalmente.