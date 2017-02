in foto: dj Fabo

Alla fine dj Fabo ha scelto di andarsene: è morto oggi alle 11 e 40 nella clinica Svizzera dove era arrivato ieri. A dare la notizia è stato il tesoriere dell'Associazione Marco Cappato, che l'ha accompagnato in questo viaggio. "Fabo è morto alle 11.40. Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un Paese che non è il suo", ha scritto su Facebook.

Dopo diversi appelli inascoltati, il dj 39enne reso cieco e paralizzato da un incidente ieri era arrivato Svizzera, in una clinica – il cui nome è stato tenuto segreto – che consente il suicidio assistito: aveva fatto le prime visite, in attesa della decisione definitiva. Un viaggio arrivato dopo il terzo rinvio della legge sul testamento biologico. Fabo ha accusato i parlamentari, sostenendo che fosse "una vergogna" che nessuno avesse "il coraggio di mettere la faccia per una legge che è dedicata alle persone che soffrono". Il trentanovenne aveva provato diverse cure, ma senza risultati, e adesso si definiva uno dei tanti "schiavi di uno Stato che ci costringe ad andare all’estero per liberarci di una tortura insopportabile e infinita".

Stamattina aveva affidato l'ultimo messaggio al profilo twitter dell'associazione: "Sono finalmente arrivato in Svizzera, e ci sono arrivato purtroppo con le mie forze e non con l'aiuto dello Stato. Volevo ringraziare una persona che ha potuto sollevarmi da questo inferno di dolore, di dolore, di dolore. Questa persona si chiama Marco Cappato e la ringraziero' fino alla morte".

Filomena Gallo, segretaria della Luca Coscioni aveva spiegato che per questo gesto Cappato "rischia 12 anni di carcere", perché si è "preso la responsabilità" di tale atto e ha ricordato come molti malati siano "costretti ad emigrare per ottenere l’eutanasia e ciò è discriminatorio anche per i costi che ciò richiede, fino a 10mila euro". Gallo ha dichiarato che il caso di dj Fabo "non è isolato, anzi: sono 117 gli italiani che dal 2015 hanno scelto le cliniche elvetiche per sottoporsi ai test medici e psicologici che danno il via libera all'iter dell'eutanasia". Gli italiani che chiedono informazioni all'associazione Coscioni su come fare "sono tanti: dal 2015 sono stati 225. Di questi, 117 hanno deciso di andare in Svizzera. Non tutti sono morti: alcuni, dopo i test che hanno dato il nulla osta dei medici, hanno scelto comunque di rientrare in Italia. Avuta la certezza che si può fare, hanno deciso di pensarci ancora", ha concluso.