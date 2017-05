Non esiste alcun dossier degli 007 sulla questione migranti-Ong. La conferma arriva dal presidente del Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), il leghista Giacomo Stucchi. "Con riferimento alle notizie di un rapporto dei Servizi segreti e attestante rapporti tra scafisti e Ong per il controllo del traffico dei migranti, ritengo corretto evidenziare come tali notizie siano prive di fondamento". Era stato il leghista e segretario del Carroccio Matteo Salvini a ipotizzare l'esistenza del dossier.

Nel corso di una puntata del programma televisivo, in onda su La7, "L'aria che tira", condotto dalla giornalista Myrta Merlino, Salvini aveva infatti sostenuto l'esistenza di questo dossier, specificando che a darne notizia non sarebbe stato il leghista Giacomo Stucchi. “Fatto salvo che non faccio lo 007 né l’ispettore, più di una fonte autorevole mi ha suggerito di chiedere, come a noi risulta, se è vero esiste un dossier dei servizi segreti italiani che certificano rapporti tra alcune Ong e i trafficanti di carne umana. E l’ho chiesto”, ha spiegato Salvini, che alla domanda, ripetuta, della conduttrice: “Arriva da stucchi?”, ha replicato, “No, non arriva da lì”. Salvini ha poi aggiunto: “Perché Gentiloni non risponde? Siccome riguarda la sicurezza nazionale e questo traffico di essere umani ha fruttato 5 mld di euro alla malavita. Mi dispiacerebbe che il governo italiano fosse complice di qualcuno che poi viene in Italia a far casino”.