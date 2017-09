Effettuare un'operazione allo sportello bancomat tra qualche giorno sarà più costoso. Dal primo ottobre le banche introdurranno un aumento per il servizio dei conti correnti online, sia per quanto riguarda i costi di gestione dei conti che per le operazioni allo sportello. E così una semplice operazione potrà richiedere fino a quattro euro in più; l'apertura di un conto online potrà richiedere fino a 35 euro in più e l'invio dell'estratto conto sarà eseguito con un aumento di due euro. Tra le operazioni interessate dall'incremento anche il prelievo contante allo sportello, i bonifici, il costo per ogni utenza domiciliata in banca.

Il rincaro che entrerà in vigore dal 1 ottobre si riferisce ai possessori di un conto corrente online, ossia dello strumento bancario con cui il correntista deposita il proprio denaro all'interno di un istituto di credito, avendo così poi la possibilità di utilizzare la moneta bancaria, il denaro elettronico e altri strumenti finanziari. Il conto corrente può essere utilizzato per molti servizi come depositare lo stipendio o addebitare le utenze.

Per estratto conto, la cui richiesta vedrà un incremento di due euro, invece si intende la richiesta da parte del correntista di un documento dove sono riportati il saldo disponibile e un prospetto che riepiloga i movimenti bancari relativi al periodo di cui si fa richiesta. A seconda dei casi è anche la banca che ogni mese o ogni tre mesi mette a disposizione del suo cliente l'estratto conto.

Secondo uno studio di Sos tariffe dal 2013, come riporta il Corriere delle Comunicazioni, il costo annuo complessivo dei conti correnti ha subito un aumento fino a 36 euro. L’incremento c’è stato anche per i conti correnti online, con una maggiorazione di circa 18,9 euro l’anno. Sempre secondo lo studio alcune banche hanno applicato delle misure per cercare di rendere più soft questi rincari. Ad esempio Websella offre gratuitamente le prime 4 operazioni e poi dalla quinta si paga una commissione di 1,81 euro per i prelievi agli sportelli automatici di altre banche. Fineco invece, dal 10 ottobre, farà pagare 80 centesimi per ogni prelievo inferiore ai 100 euro. Iwbank applicherà una commissione di 1,90 euro sui prelievi allo sportello automatico di altre banche.