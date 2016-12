In macchina, travolge un bambino di 4 anni ferendola in maniera grave e scappa, senza lasciare traccia alcuna. E' accaduto a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, alle 16.30 circa del giorno di Natale. I carabinieri della Compagnia di Tolmezzo stanno indagando sul caso, certi di riuscire a risalire all'identità del pirata della strada grazie alle testimonianze rese da alcuni passanti che hanno assistito al terribile incidente che ha avuto luogo in un tratto della strada statale 13, vicino a Gemona. I soccorsi, allertati dai testimoni, sono arrivati tempestivamente e il bambino, che ha riportato la frattura del femore, un trauma cranico e diverse gravi contusioni, è stato dapprima trasportato dall'ospedale di Tolmezzo e successivamente, quando i sanitari hanno compreso che il quadro clinico era più grave del previsto, trasferito all'Ospedale di Udine in terapia intensiva. I medici non si sbilanciano sulle condizioni del piccolo, perché appaiono preoccupanti, è attualmente la prognosi è riservata.

Al momento, però, i carabinieri stanno dando la caccia al pirata della strada che ha investito il bimbo di 4 anni, scappando senza prestare soccorso. Il conducente era alla guida di un suv di colore scuro e l'incidente è avvenuto poco fuori il parcheggio di un ristorante in cui la famiglia del piccolo aveva appena finito di pranzare. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, il bimbo, che era mano nella mano con la mamma, si sarebbe improvvisamente divincolato, proprio nel momento in cui stava passando l'auto che l'ha travolto.