Come ormai noto, dallo scorso anno il canone Rai viene associato alla bolletta dell’energia elettrica e pagato a rate di dieci euro l’una. Anche quest’anno ci sarà la possibilità di chiedere l’esenzione dal pagamento della tassa che, ricordiamolo, “deve essere pagato da chiunque detenga un televisore o un altro apparecchio adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive (anche se si corrisponde un abbonamento con una pay tv satellitare o via cavo), ma solo nella propria casa di residenza anagrafica”.

Ci sono infatti una serie di condizioni per le quali si può chiedere di essere esentati dal pagamento del canone Rai (tra l’altro, l’esenzione è automatica nel caso si abbia più di 75 anni e reddito inferiore ai 6713 euro annui). Vale la pena di ricordare che la legge di stabilità 2016, nel riformulare il canone, aveva introdotto la “presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica”. Dunque spetta all’utente dimostrare di avere diritto all’esenzione, compilando il modulo prestampato disposto dall’Agenzia delle Entrate, che è in sostanza una dichiarazione sostitutiva da inviare tramite raccomandata, senza busta, a questo indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio Torino 1 Sat, Sportello abbonamenti tv, Casella Postale 22, 10121 – Torino.

Il modulo per il 2017 ha subito una variazione, come rilevato dal Sole24Ore, che serve a specificare meglio “l’ipotesi in cui si dichiara che il canone di abbonamento alla televisione non deve essere addebitato in alcune delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale”, tramite l’introduzione di uno spazio in cui si può definire meglio l’arco temporale dal quale si ha diritto all’esenzione. Ricordiamo, infine, che il vecchio modulo è ancora valido per le dichiarazioni consegnate entro i prossimi 60 giorni.

Ecco il nuovo modello per chiedere l’esenzione del canone Rai: