Un terribile incidente si è verificato nei giorni scorsi in Cina, dove un taxi ha travolto un gruppo di circa trenta persone che stava facendo jogging su un’autostrada deserta nell’est del Paese. Il taxi, guidato da una donna poi fermata dalla polizia, ha ucciso uno dei runner e ne ha feriti almeno altri due. Secondo quanto riportato dai media locali il tragico incidente, ripreso dalle telecamere di sicurezza, è avvenuto la mattina dell’8 luglio a Linyin, nella provincia cinese di Shandong. Il gruppo di corridori composto da persone di età compresa tra i 40 e i 50 anni si stava allenando con tanto di divise blu per essere riconoscibili agli occhi degli automobilisti. Gli atleti – secondo quanto ha spiegato il presidente dell'associazione sportiva del gruppo Xu Feng – erano costretti a correre sulle corsie delle auto a causa di alcuni lavori in corso sul lato dell'autostrada. In effetti come si vede nel filmato delle telecamere di sicurezza sull’autostrada a parte alcune auto parcheggiate ai lati e una gru non c’erano altri veicoli.

In tanti hanno difeso la conducente del taxi – Alcune persone hanno però dato ragione alla conducente del taxi che si è difesa dicendo che aveva il diritto di guidare in autostrada e non poteva aspettarsi un gruppo di persone a piedi su una strada a scorrimento veloce. Qualcuno ha anche detto che il vero colpevole della tragedia non è la persona alla guida del taxi ma quella che ha dato l’autorizzazione al gruppo di runners di allenarsi su quella strada. Sulla vicenda indaga la polizia.