La terra torna a tremare, con estrema violenza, in Cina. Diverse scosse di terremoto hanno colpito il Paese da Nord a Sud nelle ultime ore. Alle 5.27 ora locale (l’1.27 in Italia) un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito la zona occidentale, al confine col Kazakistan. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dell'agenzia geologica statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità mentre l’epicentro è stato localizzato nella regione dello Xinjiang, circa 60 km a ovest-sudovest del villaggio di Todok e 225 a est della kazaka Zharkent. La forte scossa è stata seguita appena 12 minuti dopo da una replica di magnitudo 5.2. Non sono ancora disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose.

La forte scossa di terremoto di martedì – Si temono invece un centinaio di morti a causa di un altro terremoto che ieri ha colpito la provincia di Sichuan, nella zona sud-occidentale della Cina. Il bilancio provvisorio è di dodici vittime e 175 feriti, ma appunto si teme per la vita di un centinaio di turisti rimasti intrappolati nel parco nazionale dello Jiuzhai. Ne ha parlato un portavoce della provincia di Sichuan, sostenendo che “ci sono morti, aspettiamo la conferma dei numeri”. Diverse delle vittime già accertate erano turisti. Il sisma di magnitudo 6.3 è avvenuto alle 21.20 ora locale (le 15.20 in Italia) ha riguardato un'area di circa 200 chilometri quadrati. Si parla di oltre 130.000 abitazioni danneggiate. La China Earthquake Administration ha inviato sul posto un pool di 55 tecnici, affiancando le unità locali delle province di Sichuan e Gansu. La contea di Jiuzhaigou ha mobilitato il 90 percento dei veicoli d'emergenza e un totale di 1200 soccorritori impegnati anche negli interventi negli hotel disseminati nelle aree rurali.