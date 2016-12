UPDATE ore 17.50: Effettuate le verifiche tecniche e scientifiche del caso le autorità cilene hanno deciso di rimuovere l'allerta tsunami inizialmente diramata. Al momento non sarebbero state segnalate vittime.

Un terremoto di magnitudo 7.7 è stato registrato alle 11,22 locali (le 15,22 in Italia) a 45 chilometri di Puerto Quellon, nel sud del Cile, a 15 chilometri di profondità. A renderlo noto è l'Istituto geofisico americano Usgs. Le autorità del paese hanno diramato un'allerta tsunami comunicando che sono possibili "onde pericolose" in un raggio di mille chilometri dall'epicentro del sisma.

Le autorità hanno dato l'immediato ordine di evacuazione delle zona costiere di Los Lagos e Dona Sebastian. Per ragioni di sicurezza il provvedimento interessa anche le regioni di Biobio, la Araucania, Los Rios. Al momento non risulta alcun ferito. L'ipocentro (il punto esatto dove si è verificata la frattura nella crosta terrestre) è stato individuato ad una profondità di 33 chilometri. L'istituto di geofisica dà notizia di un'altra scossa di 5,4 gradi della scala Richter avvenuta 21 minuti prima sempre in Cile, ma a diverse centinaia di chilometri di distanza.

Alejandro Verges, responsabile della protezione civile cilena, ha spiegato che il tempo di verifica di un'eventuale impatto di uno tsunami lungo la costa della zona colpita del sisma è di un'ora.