Una fuga di gas è probabilmente all’origine della deflagrazione che, all’incirca verso le 2:30 di questa notte, ha completamente sventrato una palazzina nel centro di Catania. L’esplosione ha provocato il crollo della facciata del palazzo che ospitava sei appartamenti, tutti abitati, all’altezza di via Crispi. Il crollo ha provocato la morte di una donna di 85 anni e il ferimento di quattro persone, tra cui una bambina di soli 10 mesi, ora ricoverata in codice rosso al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Garibaldi Nesima. Le sue condizioni destano preoccupazioni, considerando che attualmente è in coma farmacologico e che i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

I soccorritori hanno invece tratto in salvo dalle macerie altre persone, che non hanno riportato lesioni. Sul posto sono ancora operative le squadre dei Vigili del Fuoco, dei carabinieri e della polizia municipale, che nelle prossime ore dovranno anche redigere una prima stima dei danni. A quanto si apprende in queste ore, l'edificio non sarebbe collegato alla rete cittadina del metano, dunque l'ipotesi più probabile resta quella dello scoppio di una bombola di gas. La procura di Catania ha aperto un fascicolo per disastro colposo.