Un netturbino di quarantasette anni è stato arrestato dai carabinieri a Linguaglossa, nel Catanese, con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una minore. L’uomo avrebbe approfittato della condizione della ragazza – una quindicenne con disagi psichici – e, anche con continui regali, avrebbe fatto in modo di farla “innamorare” di lui e di costringerla poi a consumare dei rapporti sessuali. Le violenze sarebbero andate avanti dallo scorso gennaio fino alla fine del mese di maggio. L’uomo – secondo quanto accertato nel corso delle indagini – portava la minorenne in una casa di campagna.

L’uomo è agli arresti domiciliari – Secondo quanto si legge sui quotidiani locali, a far emergere il caso è stata un’amica della ragazzina, che ha raccolto le sue confidenze e si è rivolta ai carabinieri per denunciare quanto stava accadendo. Così i militari, affiancando il magistrato titolare del fascicolo, hanno avviato le indagini e hanno trovato riscontro nel racconto dell’amica che aveva presentato denuncia. Per il quarantasettenne è quindi scattato l’arresto richiesto dal pubblico ministero e deciso dal giudice delle indagini preliminari. L’uomo è attualmente agli arresti domiciliari.