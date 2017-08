in foto: Immagine di repertorio

Si è tuffato in mare e non è mai più tornato a galla. Il giovane, la cui identità è ancora sconosciuta, era scomparso la scorsa notte nel mare di Castiglione della Pescaia, località balneare in provincia di Grosseto. Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe tuffato per fare un bagno notturno senza riuscire più ad emergere e il suo cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla spiaggia all'altezza del campeggio Etruria. Le ricerche stavano andando avanti daall'alba sia per mare sia con un elicottero. Un bagnino avrebbe sentito alcune urla provenienti dal mare ed è stato il primo a cercare di soccorrerlo. Le ricerche della Guardia Costiera sono continuate per tutta la notte e anche questa mattina. Nel tratto di mare dove l'uomo sarebbe scomparso vige ora il divieto di balneazione.