L’assessore alla Cultura del comune di Caltagirone, in provincia di Catania, è stato denunciato per abbandono e maltrattamenti di animali. Si tratta di Vito Dicara, incastrato da alcune telecamere di videosorveglianza mentre abbandonava un cartone con all'interno quattro cuccioli di cane davanti alla casa di un’animalista. Beccato dalle telecamere – grazie alle immagini i carabinieri hanno rintracciato il proprietario dell’auto da cui erano stati scaricati gli animali – l’assessore si è autosospeso dal suo incarico e ha chiesto scusa alla città. "Ho trovato davanti casa mia la scatola con dentro i quattro piccoli meticci – ha spiegato l'assessore al quotidiano La Sicilia – e non ho saputo che fare, visto che la mia abitazione non è attrezzata a ospitare animali. Per questo, a quell'ora tarda, ho pensato con molta superficialità di depositarli vicino ad alcune ville abitate da persone notoriamente sensibili, nella certezza del salvataggio dei cuccioli”. Quindi Dicara ha chiesto scusa per il gesto “frutto soltanto di un momento di confusione”.

Il commento del sindaco di Caltagirone – Sulla brutta vicenda è poi intervenuto lo stesso sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo, che a sua volta ha parlato di un “gesto superficiale dettato dalla confusione”. “Do atto all'assessore di essersi immediatamente autosospeso da ogni attività amministrativa e di avere rimesso nelle mie mani il mandato. Valuterò il da farsi, anche in relazione all'esito delle indagini”, ha spiegato aggiungendo di essere abituato “a valutare i fatti nella loro oggettività, senza enfatizzarli, né minimizzarli”. “L'assessore Dicara, la cui positiva attività amministrativa è da un anno sotto gli occhi di tutti, ha compiuto un gesto episodico superficiale, molto probabilmente dettato dalla confusione del non sapere cosa fare nell'ora in cui rincasava dopo una giornata di lavoro. Fra le diverse alternative, ha scelto quella da lui erroneamente ritenuta meno dannosa in quel momento”, ha aggiunto il sindaco.

I cagnolini hanno trovato casa – Intanto i cagnolini abbandonati – quattro meticci di poche settimane di vita -sono stati visitati da veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale e stavano per essere consegnati alla Croce gialla, società che si occupa anche della sterilizzazione dei cani, ma la signora che li ha ritrovati ha chiesto di poterli tenere con sé e le sono stati dati in affido.