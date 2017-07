Per Flavio Briatore esiste un'unica ricetta politica in grado di rimettere in piedi il Paese, una ricetta che l'Italia ha già parzialmente sperimentato in passato. Per l'imprenditore piemontese è necessaria un'alleanza di governo tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, con una differenza rispetto agli anni passati, ovvero Berlusconi presidente e Renzi braccio destro. Parlando al Fatto Quotidiano, Briatore ha sostenuto di vedere positivamente "una società" tra i due ex presidenti del Consiglio: "Il presidente è un grande, e Matteo ha un piglio che pochi possono vantare. Vedo bene una loro società. Italia SpA. Presidente Berlusconi, Amministratore delegato Renzi. Non ce n'è per nessuno", ha spiegato Flavio Briatore. "È l'unica possibilità, l'ultima per l'Italia. Mi piace l'uno e mi piace l'altro. Il vecchio e il giovane. Due vincenti".

Un manager operativo e un presidente di fortissimo carisma. Silvio ritorna sempre. È intramontabile. Briatore consulente. La burocrazia massacra. Vai al governo e ti perdi nei commi e nei codicilli. Non si può continuare così. L'Italia sta arretrando, sta divenendo un paese di serie B, nessuno ci fila più.

Secondo Flavio Briatore è necessaria una riforma urgente per rimettere in sesto il Paese: abbassare il costo del lavoro. "Azzopparlo, spianarlo". Solo in questa maniera, secondo l'imprenditore, l'Italia tornerà a crescere e produrre reddito. "Un dipendente che guadagna 2.500 euro mi deve costare al massimo 3.000 euro. Prima riforma da fare immediatamente", spiega Briatore, aggiungendo che la seconda riforma urgente attiene invece il tema della tassazione e proponendo quello che da anni è il cavallo di battaglia del leader della Lega Nord, Matteo Salvini: "Abbiamo bisogno della Flat tax. Flat tax. Stessa tassa uguale per tutti. Il 28 per cento pago io e il 28 per cento paghi tu".