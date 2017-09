Nel pomeriggio di giovedì scorso una bambina che frequenta la scuola elementare Giovanni Paolo II di Castel Guelfo (Bologna) ha rischiato di farsi seriamente male durante la merenda. La piccola – secondo quanto ha ricostruito il quotidiano Il Resto del Carlino – ha trovato nel panino che le aveva fornito la scuola un pezzetto di una lama, pare di un cutter. Fortunatamente la bambina non si è ferita e subito ha mostrato la lama alla maestra che a sua volta ha avvisato le autorità competenti e la mamma della piccola. All’assessore alla scuola Anna Venturini il quotidiano ha chiesto maggiori informazioni sulla vicenda. “Ho parlato direttamente con la mamma della bimba, sì, preoccupata dell’accaduto, ma anche conscia dell’eccezionalità del fatto. Dopo essermi accertata personalmente che nessuno si fosse fatto male, abbiamo attivato l’iter burocratico d’obbligo in eventi di questo tipo”, ha spiegato l’assessore rispondendo alla domanda su come avesse saputo dell’accaduto nella scuola elementare.

La Asl provvederà a compiere tutti gli accertamenti del caso – “L’azienda Due Castelli, fornitrice dei pasti serviti nella mensa scolastica, ha prontamente provveduto a rimuovere, a partire già dal primo di ottobre, il fornitore del pane – ha detto ancora Venturini – D’altra parte sono sicura che sia stato un grave, gravissimo, chiamiamolo ‘errore’, ma che non ci sia né dolo né una volontà, in una tale leggerezza. Purtroppo capire come e quando questo pezzetto di metallo sia finito nel pane non è certo impresa semplice. Sicuramente, però, la Asl provvederà a compiere tutti gli accertamenti del caso”. L’assessore, spiegando che non è stata presentata una denuncia, ha precisato che il servizio scolastico della mensa proseguirà come previsto e quindi non ci saranno disagi agli utenti.