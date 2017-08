L'ultimo weekend di agosto, quello dal 25 al 27, è come ogni anno uno dei più caldi dal punto di vista del traffico. Si tratta quest'anno della seconda settimana dei rientri, quella che vede milioni di italiani impegnati nel controesodo che proseguirà almeno fino al 3 settembre. I bollini neri in questa estate 2017 hanno interessato soltanto un fine settimana, quello del 5 agosto, e peraltro in riferimento esclusivamente all'esodo. Per questo rientro, invece, sono previsti quattro bollini rossi, che, secondo la definizione di Autostrade per l'Italia, indicano "traffico critico" e non la "massima concentrazione" contrassegnata invece dall'equivalente nero. Non potranno circolare i mezzi pesanti di trasporto dalle 8:00 alle 16:00 di sabato e dalle 16:00 alle 22:00 di domenica.

Chi va verso le località turistiche, ossia chi è sulle vie dell'esodo, può stare tranquillo: la maggior parte degli italiani ha già concluso il proprio periodo di ferie, per cui le autostrade saranno libere. È previsto un solo bollino giallo, indicante un "traffico intenso", nella mattinata di sabato 26 agosto. Per il resto del weekend si confermano condizioni di traffico regolari.

Chi torna dalle località turistiche dovrà affrontare traffico critico se in autostrada nella mattina e nel pomeriggio di sabato e domenica. Secondo la classificazione di Autostrade per l'Italia la mattina occupa la fascia oraria 6-14 e il pomeriggio 14-22, ma i maggiori rallentamenti sono previsti sabato a partire dalle 9 tra Ancona e Pescara, Bologna-Firenze-Roma-Napoli. Riduzione sensibile dei disagi a partire dalle 20. Poiché non è gestita da Autostrade per l'Italia, il servizio di previsione del traffico non è attivo sulla tratta Salerno-Reggio Calabria e sulla rete siciliana.

