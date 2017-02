Pericoloso incidente in Montagna questa mattina lungo le piste da sci dell'Abetone, in provincia di Pistoia, in Toscana. Un bambino di appena due anni che giocava nella neve coi genitori, con i quali era in vacanza, infatti è improvvisante precipitato con lo slittino scivolando per oltre 150 metri in un canalone dopo essere uscito fuori pista. Dopo l'allarme, fatto scattare dai parenti che hanno assistito all'incidente, il piccolo è stato immediatamente soccorso e subito dopo trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Dopo le prime cure al pronto soccorso, il bambino è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto chirurgia dell'ospedale del capoluogo toscano. Come spiegano fonti sanitarie, ha subito un trauma cranico e resterà sotto osservazione per valutare l'evolversi della situazione nelle prossime ore, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo, originario della provincia di Pisa, si trovava con i suoi genitori in zona Selletta quando è avvenuto l'incidente, intorno alle 12.30. Giocando con lo slittino è improvvisamente finito fuori pista scivolando lungo il versante della Valle del Sestaione. Per soccorrerlo si è mobilitato il personale del Soccorso alpino e i volontari Avssat che lo hanno dovuto raggiungere a piedi e vista la zona impervia lo hanno dovuto trasportare a mano risalendo il pendio per circa 200 metri dove poi è stato fatto atterrare l'elicottero di soccorso.