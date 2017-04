Da pochi mesi a Londra per lavorare e imparare l'inglese, Benedetta Podestà, 18enne originaria di Genova, è stata ritrovata morta nel suo appartamento londinese. Ancora sconosciute le cause del decesso, sarà l'autopsia a stabilirle. Benedetta è stata ritrovata, ormai già morta, grazie all'allarme lanciato dalla madre della ragazza che, non sentendola da alcuni giorni, ha inviato degli amici residenti nelle vicinanze per cercare di capire cosa fosse successo alla figlia. Negli ultimi giorni la ragazza stava male, tanto che era stata assente da lavoro, ma si pensava di trattasse solamente di una banale influenza di stagione. Al momento gli inquirenti non si sbilanciano e ogni ipotesi è al vaglio degli investigatori.

In seguito alla diffusione della notizia della morte della giovane genovese, l'ex fidanzato, Lukas Hatarik, si sfoga con i giornalisti: "Se non ci fossimo lasciati forse Benedetta sarebbe ancora viva. Mi sto dando la colpa per quello che è successo. L'ho lasciata prima che partisse per l'Inghilterra perché ero geloso e non mi fidavo. Abbiamo litigato più volte. Poi lei è partita e io sono andato in Germania. L'ho sentita un paio di mesi fa. Mi mancava. Ci ho ripensato a tornare con lei. Ma ormai era finita. Speravo anche di riuscire a farle una sorpresa a Londra e invece oggi ho saputo che è morta. Adesso vedo le nostre foto insieme e mi viene da piangere", racconta il ragazzo che, a quanto pare, sembrava non essere ben visto dalla madre di Benedetta: "Non so il motivo, ma ogni tanto mi diceva ‘Quando mi ridai la mia bambina?'". Il giovane anche su Facebook sfoga il suo dolore e pubblica tante foto insieme alla ex fidanzata, attaccando i commentatori che in queste ore lo stanno criticando per aver "abbandonato" la fidanzata a se stessa.

Il papà di Benedetta: "Non importa autopsia"

Sarà nominato martedì il coroner che eseguirà l'autopsia sul corpo di Benedetta Podestà, la ragazza genovese trovata morta a Londra nel suo appartamento, anche se dai primi accertamenti medico-legali gli investigatori britannici parlano di "morte non sospetta". "Sopravvivere ai figli è una cosa agghiacciante che non dovrebbe succedere mai – ha detto il padre della ragazza, Claudio Podestà – Siamo distrutti. E qualunque cosa venga fuori dall'autopsia poco importa. Bibi era una ragazza meravigliosa, piena di vita. Siamo distrutti". "Fino a martedì prossimo – fa sapere il compagno della madre di Benedetta, Domenico Spagnoletti – la famiglia non sarà contattata dal consolato italiano a Londra e quindi rimarrà chiusa nel suo immenso dolore a Genova circondata dell'affetto delle persone care. Non siamo ancora partiti, preghiamo tutti di lasciarci in pace". La giovane era andata a Londra da alcuni mesi per imparare la lingua e dove lavorava come cameriera in un pub. L'ipotesi più accreditata è quella di un malore. "Mia figlia – ha proseguito il padre – si sentiva male da giorni. Aveva mal di gola e mal di testa. Era andata anche da un medico la settimana scorsa, ma non era emerso nulla di preoccupante".