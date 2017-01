Come se non bastassero i disagi del terremoto, le case crollate e i sacrifici di una vita dispersi nelle zone colpite dai terremoti del 24 agosto, 26 e 30 ottobre è caduta copiosa la neve. L'imponente ondata di aria gelida di origine polare ha portato temperature sotto lo zero su gran parte delle regioni, ma soprattutto la neve sulle regioni adriatiche e al Sud, anche in pianura e coste. Naturalmente i disagi più consistenti sono registrati a cavallo tra Marche, Lazio e Umbria, nell'area colpita dal sisma. Amatrice è totalmente imbiancata, così come Norcia, Arquata del Tronto Camerino e tutti i borghi dell'appennino distrutti. Centinaia di persone sono momentaneamente isolate a causa delle strade ghiacciate, che comunque dovranno essere sgomberate dalla neve nelle prossime ore.

Quella di oggi sarà quindi un'Epifania all'insegna del gelo, e non solo nelle aree terremotate. Come spiega Ilmeteo.it, il freddo intenso interesserà "il Nord Est e il Centro-Sud in genere dove la temperatura a 1400/1500 m raggiungerà diffusamente i -12/-14°, -7/-8° sulle colline appenniniche a 600 m. Neve fino al piano tra Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania, entroterra campano, Sila e Nord Sicilia". Sul resto dell'Italia "gelo intenso, ma senza fenomeni, anzi con cieli sereni perché sotto vento rispetto a questo tipo di circolazione. Neve irregolare solo su Centro Est Alpi".

Domani, 7 gennaio, sarà la giornata più fredda, secondo gli esperti, con "temperature non superiori allo zero al Nord e sulle colline del Centro-Sud, addirittura -7° di massima a Potenza. Valori massimi vicini allo zero su tutta Italia. Valori notturni fino a -10° in pianura al Nord, -5° previsti a Roma, -12° a l'Aquila, -10° a Potenza, -7° a Milano, Torino, Venezia, -9° a Padova".