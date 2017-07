Tragedia questa mattina in una villa, adibita a Bed and Breakfast, tra Terlizzi e Sovereto, in provincia di Bari. Un bimbo di cinque anni è morto annegato mentre nuotava in piscina. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per accertare le circostanze della tragedia. Sul posto è giunto personale del 118 che ha subito eseguito le manovre di rianimazione sul corpo del piccolo, ma ormai era già troppo tardi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Molfetta con l'ausilio del personale della Sezione investigazioni scientifiche (Sis). Dalle prime informazioni raccolte, sembra che la giovane vittima non sapesse nuotare bene; era in compagnia del fratello, diciottenne, e stava facendo il bagno nella piscina, profonda due metri, nella struttura di un’associazione del posto aperta ai soci della struttura. Saranno le indagini delle forze dell’ordine ad accertare se al momento dell'incidente fosse o meno presente l'assistente al salvataggio. Sono inoltre in corso controlli per capire se l'associazione abbia o meno tutte le autorizzazioni per l'attività natatoria aperta agli utenti e l'eventuale obbligo di presenza costante di un assistente al salvataggio durante le ore di fruizione della piscina.