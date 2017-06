Nella giornata di oggi, domenica 25 giugno, i cittadini parmensi si sono recati alle urne per votare il nuovo sindaco e rinnovare la giunta comunale. Gli aspiranti "Primo Cittadino" al ballottaggio erano due: il sindaco uscente Federico Pizzarotti, sostenuto dalla lista civica Effetto Parma, e Paolo Scarpa per il centrosinistra.

Al momento gli exit poll diffusi subito dopo la chiusura delle urne danno in vantaggio il candidato Pizzarotti con una forchetta che va dal 56.5% al 60.5%. Lo sfidante Scarpa, invece, si attesta tra il 39.5% e il 43.5%. L'aggiornamento degli exit poll elaborati dall'istituto Emg, fornito alle 23.30 circa, ha confermato il dato delle 23. Le prime proiezioni su dati reali (162 sezioni su 207) vedono Pizzarotti attestarsi al 57,9% mentre Scarpa al 42,1%.

Secondo gli exit poll diffusi da Porta a Porta, invece, il sindaco uscente Federico Pizzarotti si attesterebbe al 51-55% mentre Paolo Scarpa al 45-49%.

Cosa sono gli exit poll.

Gli exit poll sono delle rilevazioni a campione effettuate all’esterno dei seggi, dopo il voto. I risultati raccolti sono poi centralizzati e "pesati", in modo da fornire una stima generale delle intenzioni di voto. Tuttavia in molti preferiscono attendere almeno le proiezioni per poter commentare con più sicurezza: la validità degli exit poll, infatti, è piuttosto relativa, e non vanno assolutamente confusi con le proiezioni sui voti effettivamente scrutinati.

Com'è andato il primo turno.

Al primo turno il primo cittadino uscente, Federico Pizzarotti, ha riscosso il 34,78% delle preferenze, mentre lo sfidante Paolo Scarpa della coalizione di centrosinistra si è attestato al 32,73%.

Chi è Federico Pizzarotti.

È l'attuale primo cittadino di Parma, eletto nel 2012 con il Movimento 5 Stelle. Dopo i primi cinque anni di mandato a deciso di ripresentarsi con la lista EffettoParma, nata dopo la sua uscita dal M5S in aperta contestazione con il fondatore Beppe Grillo. Diplomatosi all'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato, Pizzarotti per molti anni ha lavorato per molti anni come consulente bancario. Si è avvicinato alla politica nel 2009, entrando nel Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che in seguito ha abbandonato nel 2016. Nel 2010 si è candidato alla carica di consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, senza però essere eletto.

Chi è Paolo Scarpa.

Paolo Scarpa è il candidato del centrosinistra parmense, sostenuto dal Pd e da Parma Unita. Scarpa mira a riportare Parma sotto la guida del centrosinistra dopo 19 anni. È nato a Parma nel 1957 ed è laureato in ingegneria civile. Si è presentato alle elezioni da non iscritto al Pd.