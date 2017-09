La vita di Bree Keller, modella ventiduenne australiana, si è tragicamente interrotta su una strada a pochi passi dal porto di Sydney. La giovane è morta in un drammatico incidente la cui dinamica non è stata ancora ricostruita con esattezza. Da quanto emerso, la modella aveva trascorso la serata in un club nel centro della città con altre tre persone. L’auto sportiva su cui viaggiava, acquistata appena una settimana prima dello schianto, sarebbe finita contro un’altra vettura incendiandosi. Dei quattro a bordo è sopravvissuto solo un uomo, al momento ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La giovane donna sarebbe morta sul colpo e le altre due vittime sono due fratelli.

Sopravvissuta solo una persona – La polizia conta sulla testimonianza dell’unico sopravvissuto al drammatico incidente per avere maggiori dettagli su come siano andate le cose. Distrutta la famiglia della giovane donna, che ha ammesso di non avere idea di chi fossero le persone con cui stava viaggiando Bree Keller la sera in cui è morta.

Il toccante post del fidanzato di Bree – Il fidanzato della modella ha reso omaggio alla ragazza con una foto su Instagram e una toccante didascalia. Isaac Treml, padre di un bambino, stava insieme alla giovane vittima da due anni e l’ha descritta come “la cosa migliore che mi è capitata”. “Mi hai insegnato a essere un papà migliore, mi hai insegnato come si ama”, così ancora l’uomo: “Sei la mia migliore amica, il mio amore e soprattutto la ragazza con cui avrei voluto invecchiare”.