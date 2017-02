Si chiama Suor Candida, vive nel convento delle Barbantine di Lucca ieri, 20 febbraio, ha festeggiato 110 anni. Proprio così, la "monaca dei record" ha tenuto un piccolo party insieme alle sue consorelle, alla superiora suor Giuliana Fracasso e al vescovo Italo Castellani, anche se il momento più emozionante è stato quando ha ricevuto gli auguri di Papa Francesco: "Alla reverenda suor Candida Bellotti, sorella Ministra degli Infermi, che con animo grato a Dio festeggia il suo centodecimo compleanno, il Santo Padre Papa Francesco, spiritualmente partecipe alla comune gioia per la fausta ricorrenza, rivolge vive felicitazioni e fervidi auguri", è quanto scritto nella benedizione apostolica giunta dal Vaticano.

Chi è Suor Candida.

Candida Bellotti è nata il 20 febbraio 1907 a Quinzano, in provincia di Verona: appartiene alla congregazione delle Ministre degli infermi di San Camillo de Lellis (patrono degli ammalati, degli infermieri e dei luoghi di cura), di cui è entrata a far parte nel 1931 (Corriere Fiorentino, 20 febbraio), e per decenni ha lavorato proprio come infermiera in molti ospedali di tutta Italia, per ritirarsi nel 2000 presso la casa madre di Lucca. Proprio ieri – festeggiando il compleanno – ha voluto augurare alle nuove generazioni di "amare, amare e ancora amare. Con gioia. Abbiate fiducia nel futuro, e impegnatevi al massimo per realizzare i vostri desideri. Il segreto è prendere la vita come viene. Dobbiamo credere fermamente che siamo nelle mani di Dio. Dirgli grazie per la vita che ci ha donato è importante, ci rende felici. Io infatti forse triste non sono mai stata. Addolorata e piangente sì. Ma con la fede e aiutando gli altri, ho superato tutto".