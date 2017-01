Mentre Ntv ha progressivamente cancellato gli abbonamenti per Italo nelle tratte tra i capoluoghi di regione, Trenitalia alla fine ha deciso di mantenerli diversificandoli per orari e prezzo in quattro versioni. Ma se secondo Trenitalia in questo modo i pendolari potranno ammortizzare con l’abbonamento mensile i viaggi di un intero mese in una sola settimana, gli stessi pendolari dicono che definire i cambiamenti degli abbonamenti “una stangata è fare un complimento”. “I clienti delle Frecce AV — si legge nel comunicato di Trenitalia — potranno ancora contare, da febbraio, su un abbonamento mensile che l’azienda venderà, senza alcun corrispettivo pubblico, a un valore equivalente a quello di 8, o al massimo 14, biglietti di corsa semplice, all’attuale prezzo base. Insomma, in una settimana ammortizzeranno il costo dei viaggi di un intero mese”.

Le novità degli abbonamenti Trenitalia – Le quattro differenti tipologie di abbonamento, che saranno disponibili e si potranno acquistare a partire dal 17 gennaio, avranno un costo decrescente in base all’ampiezza delle fasce orarie e ai giorni della settimana in cui il cliente intenderà farne uso. “Abbiamo mantenuto — ha detto Barbara Morgante, amministratore delegato di Trenitalia — quanto avevamo anticipato in tutte le sedi, anche istituzionali, confermando gli abbonamenti AV. Li abbiamo però differenziati in quattro diverse tipologie, anche per venire incontro alle diverse esigenze di quanti li utilizzano e degli altri clienti non abbonati: l’obiettivo è offrire un servizio migliore a tutti. Ricordo che l’abbonamento non può contare su contributi pubblici e deve contribuire alla sostenibilità economica del servizio offerto”.

Prezzi diversi a seconda degli orari – Queste le quattro tipologie: abbonamento AV valido tutti i giorni, per tutto il giorno; abbonamento AV valido tutti i giorni della settimana per treni in partenza nella fascia oraria 9- 17; abbonamento AV valido per viaggi dal lunedì al venerdì in tutte le fasce orarie; abbonamento AV valido per viaggi dal lunedì al venerdì per treni in partenza nella fascia oraria 9-17. In questa diversificazione di abbonamenti però, stando alla denuncia del Comitato pendolari AV To-Mi, si nascondono gli aumenti. Per ottenere lo stesso livello di servizio attuale i pendolari dovranno infatti pagare in media circa il 35 per cento in più.