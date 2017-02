"Il babbo vuole uccidere la mamma, ha le forbici in mano": sono le parole pronunciate da una bambina, che ha avuto la prontezza di telefonare al 112 e denunciare quello che stava accadendo in casa, consentendo a una gazzella dei carabinieri di raggiungere l'abitazione e arrestare un uomo di 39 anni. Arrivati al casolare – in Garfagnana – i carabinieri hanno sorpreso l'uomo con le forbici ancora in mano, mentre la donna era in stato di choc e i tre figli, tutti piccoli, piangevano.

Le indagini hanno permesso di scoprire che abusi e violenze erano frequenti e che il 39enne era stato già condannato per reati simili. In passato sarebbe arrivato a negare il pranzo o la cena ai figli se non eseguivano ciò che voleva, come una serie di lavori di casa. L'ennesimo episodio di violenza sabato scorso: l'uomo avrebbe consegnato 50 euro alla moglie per fare la spesa, poi però le avrebbe intimato di restituirle perché voleva andare a giocare alla slot machine. La donna aveva rifiutato, mandando su tutte le furie il marito che prima l'ha colpita con un pugno, quindi ha afferrato un paio di forbici e minacciato di ferirla malgrado lei avesse in braccio un figlio, di 10 mesi. Per finire ha picchiato anche l'altro figlio di 10 anni. A risolvere la situazione è stata la figlia più grande, di 12 anni, che ha chiamato i carabinieri.