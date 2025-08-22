Una parata dei giochi d’infanzia per salutare il figlio che va al college: l’idea di una madre diventa virale

Una mamma americana ha salutato il figlio in partenza per il college riempiendo il corridoio di casa con i suoi vecchi peluche e un biglietto d’addio. Il video, condiviso su TikTok, si è subito trasformato in un piccolo racconto collettivo di nostalgia e importanti passaggi di vita.

Un corridoio pieno di pupazzi, vecchi giocattoli e un biglietto con scritto "We love you". No, non si tratta della scena di un nuovo film della saga di Toy Story, ma dell'idea di una mamma dell’Illinois per salutare il figlio diciottenne, pronto a partire per il college. Il protagonista della storia è Ben Szram, 18 anni, matricola alla Loyola University di Chicago, dove sogna di intraprendere la strada che lo porterà a diventare un dermatologo.

Poco prima della partenza, sua madre gli aveva annunciato di avere in serbo una sorpresa. Quando il ragazzo ha percorso il corridoio di casa, si è così trovato davanti a una scena del tutto inattesa, con decine di peluche e giocattoli della sua infanzia disposti lungo le pareti, come in una piccola parata dei ricordi d'infanzia. Al centro di questo speciale "corridoio d'onore" c'era poi un messaggio scritto a mano che sembrava scritta direttamente dai suoi vecchi compagni di giochi: "Ti vogliamo bene!".

Il video, condiviso da Ben sul suo profilo TikTok, ha raccolto oltre 40 milioni di visualizzazioni. Sullo sfondo, la canzone Slipping Through My Fingers dal musical "Mamma Mia!", colonna sonora perfetta per il momento, reso ancora più emozionante dal fatto che, come raccontato dalla madre, Kathy, ha al sito Today.com, dietro ciascun giocattolo si celava una piccola storia. Alcuni erano con Ben fin dalla nascita, altri ancora erano accompagnati da fotografie che ne ricordavano momenti speciali. C'era persino un orsacchiotto perso durante un trasloco e poi ritrovato in seguito, simbolo di una piccola avventura familiare.

"C'è una storia dietro ogni singolo peluche che abbiamo", ha spiegato Kathy, ricordando come gli amici la prendessero in giro per aver conservato così tanti giocattoli. "Ma come avrei potuto separarmene? Sono preziosi".

Per Ben, la sorpresa è stata un vero colpo al cuore: "È stato un bombardamento di emozioni tutte insieme" ha raccontato, aggiungendo come, in un primo momento, quella scena avesse reso la partenza ancora più difficile. Riguardando quei peluche, il giovane ha però potuto ripercorrere la propria crescita, rendendosi conto di quanto fosse cambiato e maturato. Una consapevolezza che anche la stessa Kathy ha dovuto, un po' a malincuore accettare: "Non importa quanti figli hai, uno dopo l'altro, quando escono da questa porta, la vita cambia e non è più la stessa".