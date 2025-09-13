Voucher, snack e foto ricordo: l’album speciale di una mamma per la figlia in partenza per l’università

Una madre inglese ha preparato per la figlia in partenza per l’università un libro speciale, pieno di piccoli doni e messaggi affettuosi: voucher, snack, preziosi ricordi di famiglia e tanti incoraggiamenti per la nuova avventua. Condivisa su TikTok, l’idea ha emozionato migliaia di utenti e ispirato altri genitori a replicare il gesto.

Lasciare la propria casa per iniziare l'università è un momento carico di entusiasmo, spesso accompagnato però da timori e incertezza per l'abbandono definitivo del nido che ci ha visto crescere. Una madre inglese ha però trovato un modo originale per rendere meno brusco il distacco, regalando alla figlia un libro speciale, pieno di piccoli doni un po' utili, un po' affettuosi, per accompagnarla nei primi mesi lontano da casa. Abi, questo il nome della premurosa madre, ha poi mostrato la sua creazione su TikTok, ispirando (e commuovendo) migliaia di altri genitori.

La sorpresa di una mamma

Prima della partenza la sua nuova avventura, Abi ha consegnato alla figlia Lexi un album di addio ribattezzato "Il libro delle sorprese di Lexi", un raccoglitore colorato nel quale ogni pagina nascondeva un oggetto accompagnato da un pensiero o una frase d'incoraggiamento. "L'ho fatto per quando mia figlia sarà lontana e avrà bisogno di un ricordo di casa", ha spiegato la donna, che nella composizione del suo regalo ha dato libero sfogo alla propria creatività.

Tra le pagine dell'album Lexi ha infatti potuto trovare: un buono da 20 sterline per un takeaway ("Per quando non vuoi cucinare"), un voucher per acquistare pigiami o intimo, una gift card per servizi di trasporto privato ("Per quando non ti va di guidare"). Presenti anche un buono per la catena di fast food preferita dalla figlia, un deodorante per auto – con ironico riferimento al padre che non sarà lì a pulire gli interni – e persino un libretto di Sudoku per ingannare la noia. A completare il kit, chewing-gum e caramelle "per le uscite con i ragazzi", merendine per colazioni veloci e, ovviamente, qualche banconota per le emergenze.

Ricordi e incoraggiamenti

Oltre ai piccoli regali pieni di valore pratico, Abi ha inserito una sezione dedicata ai ricordi e ai successi della figlia: pagine con traguardi raggiunti negli anni, da rileggere "quando dubiterai di te stessa". Accanto, una raccolta di fotografie di famiglia e dell’amato cane Kasper, per colmare la nostalgia delle mura domestiche."Ci manchi anche tu", ha scritto la madre accanto alle immagini.

Il libro si conclude infine con un gioiello portafortuna, un bracciale racchiuso in un cofanetto. L’intera sorpresa, racconta Abi, le è costata circa 120 sterline, ma ha sottolineato che chiunque può crearne una versione più economica. Nei commenti, tante madri hanno espresso commozione e il desiderio di replicare l’idea: "Sto già iniziando a prepararlo per mia figlia", ha scritto una donna. Un gesto semplice, capace di trasformare la partenza da casa in un passaggio meno doloroso, fatto di legami che continuano a vivere in ogni pagina.