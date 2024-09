video suggerito

Una madre spiega di non voler vedere le figlie tutti i giorni: “Mi rende una mamma migliore” Una madre inglese ha spiegato sui social perché il fatto di non vedere tutti i giorni le sue figlie non le comporta alcun problema: “Le bimbe stanno con il padre affettuoso e io posso dedicarmi a me stessa, così da essere piena di energia quando loro saranno con me”. Dopo il video non sono però mancate le critiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lucy Parker, 35 anni, originaria di Maidenhead, Berkshire, ha dichiarato di non sentirsi una "cattiva madre" per non volere vedere i suoi figli ogni giorno.

Dopo aver diviso equamente la custodia delle sue due figlie, di sei e quattro anni, con il suo ex marito, Lucy ha infatto raccontato sui social media che questa nuova routine le ha permesso di migliorare come genitore e di prendersi cura di sé stessa.

Un nuovo equilibrio dopo la separazione

Lucy, che ora vive a Perth, in Australia, lavora come content creator freelance e social media marketer. Ha spiegato che non occuparsi dei figli 24 ore su 24, sette giorni su sette, le ha dato la possibilità di dedicare più tempo al lavoro, alla socializzazione e ai viaggi. Questa pausa dalla cura continua dei suoi figli le consente di ricaricarsi e di essere una madre più presente quando è con loro.

Tuttavia, le sue opinioni non sono state ben accolte da tutti. Alcuni commentatori online hanno espresso il loro disappunto, affermando che sentire una madre ammettere pubblicamente di non voler vedere i propri figli ogni giorno sia una cosa "che spezza il cuore". Altri ancora le hanno chiesto: "Perché hai avuto figli allora?".

Nonostante le critiche, Lucy sostiene che non si debba provare vergogna per volere una pausa e che questa scelta non diminuisce in alcun modo l'amore che prova per i suoi figli.

Un'esigenza condivisa anche dai figli

Secondo Lucy, il sentimento di non volersi vedere ogni giorno è naturale e reciproco, visto che anche le sue figlie possono vivere serenamente anche senza vederla quotidianamente. Anzi, secondo la donna, questa nuova dinamica familiare si è rivelata fondamentale per il loro benessere.

"Non penso che non voler stare con i tuoi figli h24, sette giorni, su sette, ti renda una cattiva madre," ha detto, aggiungendo che questa pausa periodica le permette di essere più presente e attenta nei momenti in cui è insieme alle bambine.

Credits: Instagram/@abundantlylucy

Una carriera che non si è mai fermata

Lucy ha sempre dato grande importanza alla sua carriera, anche dopo aver avuto figli. Sebbene il suo ex marito sia sempre stato dimostrato molto presente e pronto a supportarla, Lucy sentiva una forte pressione su di sé, essendo anche la principale fonte di reddito della famiglia.

Lucy infatti lavorava da casa, cercando di bilanciare gli impegni lavorativi con la cura delle bimbe, tuttavia il continuo bisogno di dedicare tempo e energie solo ad altre persone la faceva sentire sopraffatta.

Quando la coppia ha deciso di separarsi nell'ottobre 2023, Lucy ha quindi avvertito un sincero senso di sollievo all'idea di istituire un nuovo regime di co-genitorialità. Come ammesso dalla stessa Lucy, condividere la gestione delle bambine con il suo ex marito le ha infatti dato finalmente la possibilità di prendersi una pausa e recuperare le energie necessarie per rimettersi in pista.

Dopo che l'ex marito si è trasferito nel 2024, Lucy ha poi iniziato ad avere interi giorni liberi in cui non vedeva le figlie. All'inizio queste giornate venivano dedicate al relax e alla tranquillità più assoluta, ma dopo qualche settimane i ritagli di tempo hanno iniziato a diventare occasioni irrinunciabili per coltivare i propri hobby, scoprire nuove passioni e, soprattutto, tornare a viaggiare.

"Quella settimana in cui non ho le bambine posso recuperare e andare avanti col lavoro," ha raccontato Lucy, aggiungendo che la separazione le ha anche dato la libertà di spostarsi e organizzare i suoi impegni senza dover rendere conto a nessuno.

La co-genitorialità come risorsa

Lucy ha spiegato di essere sempre molto onesta con le sue figlie riguardo al tempo che trascorrono separatamente. Così facendo, le piccole non sono imparano l'importanza di prendersi cura di sé stessi, ma riescono a mantenere un saldo rapporto anche con la figura paterna, elemento per nulla scontato quando una coppia decide di separarsi.

Lucy invece sottolinea l'importanza di dare spazio a entrambe le figure genitoriali e riconosce che le sue figlie traggono in grande beneficio dalla possibilità di vivere in "due case felici".

Nonostante la distanza, infatti, Lucy non chiama quasi mai le sue figlie quando sono con il loro papà, poiché ritiene che questa "intromissione" potrebbe essere destabilizzante.

Il lungo video, diventato virale su TikTok, si conclude con una frase che racchiude l'intero approccio genitoriale adotttto da Lucy.

"Se non stai bene, tutto questo influisce sui tuoi figli," afferma, incoraggiando altri genitori a non sentirsi in colpa se sentono il bisogno di prendersi del tempo per sé stessi.