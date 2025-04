video suggerito

Una futura mamma invita la suocera in sala parto con lei, la reazione della donna è commovente La reazione di una suocera all'invito della nuora in sala parto ha commosso TikTok, la donna è sembrata davvero felice ma dal suo stupore si evince infatti che non aveva fatto alcuna pressione per poter essere presente in un momento tanto importante.

A cura di Sophia Crotti

Credits: Profilo TikTok di @tannerandbailee

Jamie Heiman ha avuto una reazione molto dolce quando la sua nuora, in maniera del tutto inaspettata, le ha chiesto se le facesse piacere rimanere accanto a lei in sala parto, quando sarebbe nato il suo bambino. "Il fatto che per lei fosse così importante, ma che non ti abbia mai fatto alcuna pressione, aspettando il tuo invito, la dice lunga sulla bella persona che è" ha commentato un utente dopo aver visto il video online.

Il video commovente della proposta

"Ho una domanda per te" dice Bailee alla suocera, mentre la donna è intenta cucinare qualcosa in una grossa teglia e sembra non scomporsi alla richiesta della nuora. Fino a che Bailee le dice: "Vorrei che fossi con me in sala parto, quando nascerà il mio bambino". A questo punto la donna smette di cucinare, si gira verso la nuora, toglie gli occhiali e le chiede ripetutamente se la stia prendendo in giro, visibilmente emozionata. Inizia a piangere e risponde con un fragoroso "sì", dicendole poi che era proprio il suo sogno e che non si sarebbe persa la nascita del suo nipotino per nulla al mondo.

Le due si abbracciano e saltellano per la cucina, mentre la futura nonna non riesce a fare a meno di ripetere alla nuora: "Non ci posso credere, ti giuro è un sogno che si realizza per me". Il video commovente della reazione della donna è diventato in breve virale sui social, anche se, come spiega al abcnews Bailee, mai se lo sarebbe aspettato. "Ho deciso di registrare la sua reazione perché quando ho raccontato ai miei amici l'intenzione di chiederle di stare con me in sala parto, tutti mi hanno chiesto di farlo per condividerla con loro".

Il parto e il rapporto speciale con la suocera

Alla testata australiana, Bailee racconta che il suo parto è stato lungo e difficoltoso, 72 ore di travaglio e 4 di spinte, prima di vedere il suo bebè e poterlo stringere a sé: "È stata davvero dura resistere tutte quelle ore, mi sono sentita aiutata da lei, che mi sembrava sapere meglio di me di cosa avrei avuto bisogno ed è stato essenziale perché dopo tutte quelle ore la mia paura più grande era che mi avrebbero spostata in sala operatoria". La neomamma racconta che il suo rapporto con la suocera è sempre stato meraviglioso, fatto di supporto costante e amore smodato, dunque è rimasta stranita dal leggere le centinaia di commenti al video di donne che purtroppo non potevano raccontare lo stesso. "Credo che abbia davvero stupito tutti la mia richiesta di assistenza durante il parto a mia suocera" spiega Bailee.

Tra i commenti al video virale c'è chi racconta il proprio rapporto tremendo con la suocera, chi ritiene che la richiesta sia stata fatta da Bailee solo per avere una baby sitter assicurata al proprio bambino e chi, invece, riesce a guardare all'amore potente racchiuso nel rapporto tra le due. "Credo tu abbia vinto alla lotteria" dice una donna, un'altra sottolinea il rispetto della suocera: "Il fatto che per lei significasse così tanto e che non te l'abbia mai chiesto o non lo abbia in alcun modo dato per scontato la dice lunga sul rispetto che ha per te". Un'ultima utente invita tutte le suocere a una riflessione: "Le nuore non vi odiano, anzi, se saprete sempre rispettare dei limiti sani nel rapporto con loro, sapranno chiedervi aiuto".