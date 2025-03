video suggerito

“Mia suocera vuole entrare in sala parto e mio marito è d’accordo con lei”: lo sfogo di una mamma Una futura madre ha raccontato alla trasmissione televisiva “Jenna & Friends” di non sapere come dire a sua suocera che lei non la vuole in sala parto. Un’esperta di comunicazione familiare le ha suggerito come fare. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se la suocera insiste dicendo che vorrebbe rimanere anche lei in sala parto con la nuora e il figlio, bisogna lasciarle fare per evitare scontri o spiegarle che in un momento così delicato la decisione non spetta a lei? É la domanda che si sono fatti Jenna Bush Hager e Dwyane Wade, i conduttori del programma televisivo "Jenna & Friends", sospinti dall'intervento di una loro spettatrice.

La storia di una suocera un po' invadente

Le dinamiche familiari sottese alla domanda, che una spettatrice ha fatto ai due conduttori televisivi Jenna Bush Hager e Dwyane Wade, hanno reso immediatamente chiaro l'apparentemente strano quesito. La donna ha spiegato alla trasmissione che lei e il compagno stanno per avere il loro primo figlio, e che dopo averlo annunciato a Jackie, la mamma dell'uomo, questa ha chiesto di poter rimanere in sala parto con loro.

"La capisco, Jackie è molto legata a suo figlio, lo ha cresciuto da sola come mamma single e vuole essere con lui anche in un momento così importante" ha spiegato la spettatrice alla trasmissione. Il punto, però, è che questo desiderio non è solo della futura nonna, anche Tim, il compagno della donna, sarebbe contento di poter avere anche la madre in sala parto con loro. Questa consapevolezza ha reso la futura mamma davvero insicura, lei ama la suocera ma non desidera la sua presenza in sala parto, dal momento che ritiene quel momento intimo per la coppia di genitori nascenti.

Come dire alla suocera che non è la benvenuta in sala parto?

La prima a rispondere alla telespettatrice è stata Wade, la quale si è definita esperta di dinamiche in sala parto, avendo dato alla luce tre bambini. "Sai caro Tim, per quanto tu sia il padre non sei tu a dover partorire, dunque non sta a te decidere chi sarà accanto a tua moglie in sala parto". Secondo Wade la scelta delle mani da stringere in sala parto e delle persone da cui essere attorniata, sta solo alla futura madre, che potrebbe anche sentirsi in imbarazzo all'idea di avere a fianco a sé una persona che non desidera, come la suocera. Wade conclude invitando la futura mamma ad essere educata nella richiesta ma sincera: "Se non vuoi tua suocera in sala parto, dille di uscire, molto semplicemente, il suo malcontento non è un tuo problema". Dello stesso avviso è stato il co-conduttore Hager.

L'esperta di comunicazione familiare Sylvia L. Mikucki-Enyart, ha spiegato alle pagine di Today.com le due motivazioni principali per cui secondo lei non ha senso concedere alla suocera di entrare in sala parto se è proprio al futura madre a non desiderarla con lei durante la nascita del suo bambino:

Un corpo nudo e un'anima sofferente: secondo l'esperta il parto è un momento di estrema vulnerabilità fisica ed emotiva, non tutte le donne hanno piacere di farsi vedere nude e in preda a grida e pianti dinnanzi alla suocera.

secondo l'esperta il parto è un momento di estrema vulnerabilità fisica ed emotiva, non tutte le donne hanno piacere di farsi vedere nude e in preda a grida e pianti dinnanzi alla suocera. Possono insorgere complicanze mediche: non si sa con certezza come andranno le cose in sala parto, potrebbero esserci complicanze e lo stress che la futura madre e la coppia in generale prova in quel momento non deve essere accentuato dalla presenza di altre persone.

Dunque l'esperta suggerisce con educazione di declinare l'autoinvito della suocera non gradita al momento del parto e di coinvolgerla nella crescita ed educazione dei nipotini, senza tralasciare i limiti che i nonni devono sempre saper rispettare.