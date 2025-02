video suggerito

Mamma racconta tramite video divertenti la difficoltà di essere genitori in un contesto familiare difficile Shawna Lender è un’attrice che racconta tramite sketch comici le pressioni familiari dalle quali molte donne vengono schiacciate, cercando di dare loro il coraggio di ribellarsi. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

credits: profilo TikTok @ShawnaLander

Se anche tu hai una situazione tesa tra le mura di casa, non sei solo. È questo il messaggio che Shawna Lender, un'attrice che pubblica i suoi sketch comici su TikTok, vuole passare a chiunque si trovi in particolare ai ferri corti con la propria suocera.

L'attrice interpreta diversi ruoli in ogni video, dando vita ad una famiglia del tutto disfunzionale che appassiona tanto i suoi followers, forse perché non tanto distante dalla realtà.

In un video è Shawna, una mamma intenta a combattere contro la suocera Barb, che ha sempre un commento non richiesto da fare o con il marito Frank, completamente assoggettato da sua madre.

Il rapporto difficile con la suocera

Nei suoi video comici Shawna Lender indossa una parrucca quando veste i panni di una suocera con poco tatto e molto invadente, Barb. In un video la donna si presenta a casa di Shawna per ridicolizzare il modo in cui è vestita: "Ti sta molto bene questo vestito, non fosse per la pancia scoperta, che io non lascerei mai in bella vista se non avessi perso tutti i kg presi durante la gravidanza".

In un altro pone insistentemente alla coppia composta da suo figlio Frank e Shawna una serie di domande sul loro prossimo figlio, la coppia si guarda impallidendo e lascia intendere che si tratti di una delle domande più scomode da porre a una famiglia. In un altro video mette in scena una dinamica di vittimizzazione, chiedendo a Shawna come mai sia stata tagliata fuori dall'organizzazione del compleanno del nipotino, ma dicendo espressamente di non voler investire neanche un euro nella realizzazione dell'evento.

Lander spiega di lasciarsi ispirare dai racconti che legge online, ha infatti dedicato uno sketch comico anche ai compleanni dei bimbi a cui non si presenta nessuno, ma di non poter dire lo stesso della sua famiglia: "Mia suocera è morta prima che avessi un figlio dal mio compagno, oggi ho una suocera acquisita con la quale ho un rapporto meraviglioso, fatto di aiuto e supporto".

L'attrice infatti non ha inscenato veri episodi avvenuti in famiglia ma ha voluto mostrare vicinanza a chi si trova a vivere la genitorialità in un contesto tossico, fatto di pressioni, consigli non richiesti e una vicinanza quasi asfissiante. "Voglio che chi guarda i miei video si senta compreso, perché di una cosa sono certa, diventare madre è un percorso duro, una vera e propria transizione, ma le cose si complicano se si ha una dinamica familiare tossica a cui far fronte". La donna ha quindi spiegato il successo dei suoi video e i numerosi commenti e ricondivisioni di chi la segue con un semplice: "Si sentono ascoltati e rappresentati" alle pagine di Today.com.

I consigli per chi ha una suocera tossica

Lander ha stilato poi una serie di consigli per le donne che si trovano a vivere la maternità assoggettate da pressioni provenienti dalle suocere o da altri parenti.

Tracciate dei confini invalicabili : la nonna deve capire che il suo ruolo non è quello del genitore e deve imparare a farsi da parte, glielo si deve spiegare se non lo capisce da sola.

: la nonna deve capire che il suo ruolo non è quello del genitore e deve imparare a farsi da parte, glielo si deve spiegare se non lo capisce da sola. Ricorda che non è tua madre: soprattutto se si tratta della suocera secondo Lander è molto importante dirle che non ha alcun motivo di commentare i comportamenti di una donna che non è sua figlia, solo la madre di suo nipote.

soprattutto se si tratta della suocera secondo Lander è molto importante dirle che non ha alcun motivo di commentare i comportamenti di una donna che non è sua figlia, solo la madre di suo nipote. Affronta con educazione argomenti difficili: secondo Lander se la nonna del primogenito continua ad insistere perché nasca un fratellino è bene dirle con franchezza e educazione che "quando fate un figlio?" è una domanda da non fare mai.