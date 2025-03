video suggerito

“Siamo malati, ho chiesto a mia suocera aiuto per la spesa: la risposta mi ha spiazzato”: il video di una mamma Mentre l’intera famiglia era costretta a letto da influenze e bronchiti, la suocera non solo ha risposto alla richiesta della nuora di portarle con un po’ di spesa, ma ha provveduto a riempire la dispensa di casa con ogni sorta di genere alimentare: “Queste scorte dureranno per anni”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si dice che le suocere siano impiccione, critiche e difficili da sopportare, ma una giovane donna del Michigan è pronta a sfatare questo stereotipo. In un video condiviso su TikTok, la ventitreenne Makenzie Hubbell ha deciso di raccontare la straordinaria generosità della suocera, mostrando ai propri follower tutto ciò che la donna le aveva portato dopo che Makenzie le aveva chiesto una mano per fare la spesa.

Una famiglia allettata e l'aiuto inatteso

Nel filmato, subito diventato virale, Makenzie ha raccontato di essere reduce da un periodo particolarmente sfortunato per la sua famiglia. Lei e il figlio erano rimasti a letto per giorni a causa di una brutta influenza, mentre il marito stava combattendo una fastidiosa bronchite che lo aveva ugualmente costretto a un periodo di riposo forzato. Le energie erano insomma ridotte al minimo e la necessità di fare la spesa si faceva sempre più urgente. In un simile momento di difficoltà, Makenzie aveva deciso di chiedere alla suocera di portarle qualche genere di prima necessità per tirare avanti finché uno dei due adulti di casa avrebbe recuperato le forze sufficienti a trascinarsi verso il supermercato più vicino. La risposta della madre del marito ha però lasciato Makenzie senza parole.

La suocera, non solo aveva portato gli articoli richiesti, ma si è presentata con una spesa faraonica, traboccante di generi alimentari, "schifezze" per rendere più piacevole la guarigione e prodotti utili per tutta la famiglia. Nel video, Makenzie ha passato in rassegna tutto ciò che la donna le aveva lasciato in cucina: bibite assortite, pacchi extra large di crackers, due confezioni di carne macinata di tacchino, fragole, petti di pollo, dolci e persino un libro per il nipotino. Un gesto che ha dimostrato non solo generosità, ma anche una grande attenzione verso le necessità della famiglia.

"Le sono molto grata", ha dichiarato Makenzie nella clip pubblicata sui social, "Non si sente spesso parlare di brave suocere ma penso che questo potrebbe rappresentare un bel cambio di spartito".

Una catena di racconti positivi

Il video ha fatto incetta di visualizzazioni, innescando una reazione a catena di commenti in cui molte persone hanno condiviso esperienze simili. Alcuni utenti hanno raccontato di suocere premurose che si occupano di piccole attenzioni quotidiane, come portare carta igienica e asciugamani senza essere richieste. Altri hanno parlato di aiuti ancora più significativi, come una suocera che, dopo la nascita di un bambino, ha riempito il frigorifero e comprato vestiti per tutta la famiglia mentre i genitori erano impegnati a fare avanti e indietro dall'ospedale.

E anche dopo la fine di un matrimonio il rapporto con le ex-suocere può restare buono: una donna ha infatti raccontato di come la madre dell'ex-marito continui a portarle pacchi di generi alimentari ogni volta che fa la spesa.