video suggerito

“Tutti i gesti d’amore del nonno per la nipotina”: l’elenco di una mamma commuove TikTok Una mamma scozzese ha postato sui social una sequenza di foto che hanno immortalato lo straordinario legame tra un nonno e sua nipote: “Per mia figlia il nonno è il papà migliore del mondo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una storia di amore e dedizione ha conquistato i cuori sui social, dove una giovane madre ha voluto rendere omaggio al suo papà, Alex Maclennan, e al legame speciale che condivide con la nipotina.

La scozzese Georgia Maclennan ha condiviso su TikTok una raccolta di foto, raccontando l'affetto e la passione che Alex dedica al suo ruolo di nonno prendendosi cura della piccola anche due o tre volte a settimana. Un contributo fondamentale che permette a Georgia di conciliare con maggiore tranquillità gli impegni familiari con quelli lavorativi.

Il nonno si diverte come un bambino insieme alla nipote

Nel video diventato virale su TikTok, la donna ha postato una sequenza di immagini ritraenti nonno Alex con l'adorata nipote nelle più svariate situazioni – in sella ad un Quad, sullo scivolo, in bicicletta, durante una merenda a base di gelato – dimostrando come i due passino molto tempo a divertirsi e giocare insieme.

Nonostante i suoi 63 anni, Alex non esita nemmeno a indossare buffi costumi per far ridere la piccola (una foto lo mostra sfoggiare un bellissimo vestito da Babbo Natale) e stando a quanto mostrato da Georgia, il nonno non vede l'ora di tornare giovane giocando insieme alla bimba.

TikTok/@@georgiamay823

Un legame indissolubile

Come raccontato dalla stessa Georgia nel corso di un'intervista al sito Newsweek, il legame con il padre è sempre stato forte, ma si è rafforzato ulteriormente dopo la nascita della figlioletta.

Georgia, che in un altro video aveva raccontato il proprio rapporto con una diagnosi di ADHD (deficit di attenzione e iperattività), ha ricordato all'epoca del concepimento fosse piuttosto spaventata nel rivelare al genitore l'accidentale gravidanza: "Per lui ero sempre stata la sua bambina".

Tuttavia, con sua grande sorpresa, Alex si è mostrato fin da subito incredibilmente solidale e protettivo, tanto da diventare una presenza di supporto costante, aspettando fuori dalla sala parto per nove ore e chiedendo continuamente (e ansiosamente) aggiornamenti alle ostetriche.

Credits: TikTok/@@georgiamay823

"È stata la prima persona a tenere in braccio mia figlia dopo di me" ha rivelato Georgia, sottolineando come la scintilla tra nonno e nipote scattò fin dal primo momento passato insieme.

Per nonno Alex, infatti, prendersi cura della piccola era un po' come rivivere nuovamente tutte le emozioni che aveva provato crescendo la figlia Georgia si trasferì temporaneamente a vivere con il padre e la matrigna nel tentativo di superare le conseguenze dalla depressione post-partum, la connessione tra nonno e nipote è diventata più forte che mai.

"Il padre di mia figlia non ha mai voluto essere coinvolto nella sua vita" ha affermato Giorgia, spiegando come tale assenza non sia mai stata un problema per la bambina, poiché, come la stessa piccola non manca di ripetere a scuola, ha trovato nel nonno "il miglior papà del mondo".