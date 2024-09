Single va a vivere su una barca per risparmiare: “Qui ho tutto quello che mi serve”

video suggerito

Una giovane donna inglese ha trovato un modo originale per risparmiare sull’affitto e vivere una vita più sostenibile. Kat, una giovane innamorata dell'ambiente e della propria libertà, ha infatti scelto di abitare su una piccola barca da canale lunga poco più di sei metri.

L'insolita casa galleggiante è stata sfoggiata dalla stessa Kat sul proprio canale YouTube "Gentle Lentil's Green Life", dove da qualche mese mostra piccole pillole del suo stile di vita alternativo, sempre a stretto contatto con la natura.

Un gioco d'incastri quotidiano

Il "nido galleggiante" di Kat è una narrowboat del 1989, un'imbarcazione larga poco più di due metri che in origine era stata progettata per destreggiarsi nei canali e nelle chiuse fluviali dei corsi d'acqua inglesi.

Al suo interno, la donna ha rivoluzionato l'intero arredamento, sfruttando al massimo ogni angolo e intercapedine per riuscire a inserire tutto il necessario (e anche qualcosa in più). Il cuore della casa è il salotto, che funge anche da camera da letto. Il divano può infatti trasformarsi in un letto singolo o matrimoniale, offrendo versatilità e comfort anche quando la nipotina la viene a trovare e rimane lì a dormire.

Kat, che al momento non sembra interessata a uniformarsi a uno stile di vita "tradizionale", ha raccontato nel video come le sue abitudini siano cambiate vivendo in un ambiente così ristretto, dove anche aprire le ante dei mobili richiede una certa attenzione.

La cucina è piccola ma funzionale, con due fornelli a gas e un forno che non ha ancora utilizzato. Lo spazio sopra i fornelli è adornato da una mensola per le spezie, e Kat raccoglie spesso cibo selvatico come more e funghi, in linea con il suo stile di vita vegano. Una piccola stufa a legna, invece, offre calore nei mesi più freddi, contribuendo a rendere l’ambiente ancora più confortevole.

Mancano però sia il frigorifero che il congelatore – l'impianto elettrico non può sostenerne l'alimentazione – ma per la donna ciò non rappresenta un grosso problema, poiché la sua dieta è improntata sull'alternanza tra prodotti in scatola e verdure fresche dell'orto, talvolta anche autocoltivate.

Già, perché se sul ponte esterno narrowboat di Kat c'è anche un piccolo orto, dove la donna spera di coltivare insalate, carote e cetrioli, un altro segno del suo impegno per la sostenibilità.

Felice nonostante le difficoltà

Nonostante le difficoltà logistiche, Kat si detta è entusiasta del suo progetto di vita e ha già molti piani per migliorare la sua barca, come spostare la scala che porta all’esterno per guadagnare spazio, o installare un bagno completo, visto che l'imbarcazione, originariamente utilizzata per brevi gite fluviali, non dispone ancora di una vera toilette. Kat probabilmente opterà per un bagno a compostaggio e una doccia.

Ma le sfide non finiscono qui: vista la poca disponibilità degli armadi, la donna ha dovuto ridurre significativamente il suo guardaroba, tenendo solo i capi più utili e pratici. Ma questo non sembra demoralizzarla "Non ho mai posseduto nulla prima d'ora", ha detto, esprimendo l’orgoglio per il suo piccolo rifugio galleggiante.

Tra scelta di vita e necessità

La trovata di Kat per ritagliarsi un posto così originale non è stata però dettata solamente dalla sua particolare filosofia eco-friendly.

Come ammesso dalla stessa donna, andare a vivere in una casa galleggiante le consente di risparmiare circa 600 sterline al mese (poco più di 700 euro), una cifra importante, soprattutto in una società che non sembra pensata per i single.

Anche nel Regno Unito infatti, sempre più giovani stanno incontrando parecchie difficoltà nel costruirsi un futuro autonomo ed economicamente indipendente, soprattutto se non si ha nessuno con cui condividere le spese per vitto e alloggio.

Per sua fortuna Kat sembra essere riuscita a cogliere tutti gli aspetti positivi della situazione, approfittando della sua nuova sistemazione per fuggire dal ritmo frenetico e claustrofobico della città.

"Non possiedo molto, tutto ciò che possiedo è sulla barca e mi basta. Per ora sono innamorata di questa vita"