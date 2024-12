video suggerito

Il consiglio della mamma in difficoltà alle famiglie che devono far quadrare i conti: "Dobbiamo imparare a essere poveri" Dopo esser rimasta senza lavoro, l'americana Jenni Maharidge ha dovuto imparare a trarre il massimo dalle poche risorse a disposizione e in un video pubblicato su TikTok ha condiviso la propria esperienza per dare un po' di forza ai tanti genitori in difficoltà: "Purtroppo occorre imparare a vivere con meno".

In un contesto di grande incertezza economica e sociale, il numero di famiglie con figli che si trova a vivere al limite delle proprie possibilità è in continuo aumento. Tra prezzi lievitati alle stelle e stipendi troppo bassi per sostenere il carovita galoppante, una mamma americana ha però inviato un messaggio per esortare i genitori a non perdersi d'animo e fare di necessità virtù.

Jenni Maharidge è infatti una madre che da anni vive "paycheck to paycheck" ("da stipendio a stipendio"), un'espressione informale che descrive quella situazione, ormai piuttosto comune, che obbliga le persone a vivere mese per mese dando fondo al proprio salario per coprire le spese essenziali. Maharidge però non vuole piangersi addosso e sul suo profilo di TikTok ha condiviso una prospettiva inusuale ma decisamente concreta: imparare "a essere poveri" per affrontare meglio le difficoltà del momento.

Una situazione sempre più comune

Da diverso tempo Maharidge si trova ogni giorno a dover far quadrare i conti in una casa con quattro figli, rispettivamente di 19, 16, 7 e 5 anni. La donna, che l'anno scorso ha anche perso il proprio impiego, ha dovuto perciò rivedere molte delle proprie abitudini in fatto di spesa per la famiglia.

"Essere genitore oggi è molto più difficile, economicamente, rispetto a 20 anni fa, ma ci sono molte risorse che prima non esistevano" ha spiegato la donna in una recente intervista al sito di Newsweek. Maharidge, che oggi si ritiene piuttosto esperta nella gestione di budget piuttosto risicati, ha infatti raccontato di riuscire a mettere il cibo in tavola grazie a scelte di consumo oculate, spesso scovate grazie ad App o ricerche su Internet.

Un approccio realistico e pragmatico

L'ispirazione per il suo messaggio è arrivata dopo aver visto un video su TikTok in cui una madre lamentava di dover iniziare a razionare il bacon per i figli. Maharidge ha quindi deciso d'intervenire sulla questione, sottolineando l'importanza di saper gestire le risorse disponibili. "La realtà è che molte persone oggi devono imparare a vivere con meno" ha dichiarato, spiegando che questo significa dover adottare strategie per adattarsi alle difficoltà.

Secondo Maharidge, una delle principali sfide è che molte persone non hanno mai imparato a sacrificare le proprie comodità quando necessario. "Non siamo mai stati educati a farlo, ma è qualcosa che si impara con l'esperienza" ha detto. Perché, ad esempio, continuare a comprare surgelati e cibi pronti quando, acquistando le singole materie prime da cucinare, non solo si risparmia, ma si ottiene anche un piatto più buono e più salutare.

Pianificazione e risparmio: le chiavi del successo

Come raccontato dalla stessa Maharidge, il nuovo regime alimentare della sua famiglia si basa su ciò che si trova in offerta al supermercato, limitando l'acquisto dei prodotti più costosi: "Mangiamo carne solo a cena perché è cara" ha spiegato.

Va da sé che in una simile situazione, la pianificazione diventi un tema centrale in questa strategia. Maharidge infatti suole preparare grandi quantità di pasti in un giorno, congelandoli per risparmiare tempo e denaro. Le confezioni famiglia sono infatti ben più convenienti rispetto a quelle singole.

Molto importante poi privilegiare la versatilità degli ingredienti: nel frigorifero e nella dispensa di Maharidge, ad esempio, non mancano mai alimenti base come latte, uova, pane, burro, mele e banane, oltre agli ingredienti fondamentali per la pasticceria, come farina e zucchero. "Con questi ingredienti si possono fare tantissime cose", ha spiegato la donna.

L'aiuto della tecnologia

A chi si trova in difficoltà con la pianificazione dei pasti, Maharidge consiglia poi di sfruttare le risorse online. Dai video su TikTok e YouTube alle ricette generate da ChatGPT, l’accesso a nuove idee non è mai stato così semplice. "Puoi inserire gli ingredienti che hai in casa e chiedere di creare una ricetta: in pochi secondi avrai un pasto pronto" ha affermato.

Un invito all'adattamento, non alla rassegnazione

Il messaggio di Maharidge non è un elogio della povertà, ma un invito a sviluppare capacità pratiche per adattarsi a una situazione economica sfavorevole. "I prezzi sono troppo alti, e non penso che la situazione migliorerà presto" ha detto. Per questa madre, imparare a vivere con poco non è una scelta, ma una necessità: "Se non impariamo ora, lo faremo nel modo più duro".