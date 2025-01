video suggerito

Il segreto di una mamma per risparmiare sulla spesa: “Uso Chat GPT” Una mamma ha spiegato su TikTok come l’uso dell’Intelligenza Artificiale l’abbia aiutata rendere molto più semplice il momento della spesa settimanale: “Con ChatGPT non scrivo più liste infinite e ottengo una programmazione di pasti vari e nutrienti”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una mamma inglese sembra aver trovato il cheatcode per raggirare i rincari e pianificare la spesa settimanale senza troppo stress. Per garantire alla propria famiglia pasti completi e nutrienti senza sforare il budget, l'ingegnosa Lauren Bische ha deciso infatti di sfruttare le immense potenzialità dell'intelligenza artificiale per farsi aiutare nella programmazione degli acquisti.

"I prezzi degli alimenti sono diventati esorbitanti e le persone sono sempre più alla ricerca di modi per risparmiare" ha spiegato la donna in un video su TikTok diventato subito virale. "Io ho scoperto questo metodo fantastico usando ChatGPT". Grazie a questo strumento, Lauren ha affermato di spendere solo 50 sterline a settimana per la spesa, senza doversi scervellare con impegnative cacce all'offerta o infinite liste da spuntare.

Un trucco che semplifica la vita

Lauren ha raccontato nel suo video come l’idea sia nata dall'esigenza di affrontare l'aumento vertiginoso dei prezzi del cibo. Insieme alla convenienza, la donna ha però trovato anche uno strumento in grado di aiutarla significativamente nella programmazione dei pasti per la sua famiglia.

Una volta presa confidenza con le corrette modalità per interrogare la IA, Lauren ha iniziato a chiedere a ChatGPT di creare un piano alimentare di cinque giorni con un budget di 50 sterline (circa 60 euro), focalizzandosi sui prodotti della catena di supermercati nella quale è solita fare compere. Il risultato? L'app ha subito sfornato un piano dettagliato, basato su piatti economici, semplici da preparare e bilanciati dal punto di vista nutrizionale.

L'Intelligenza artificiale ha infatti suggerito colazioni, pranzi, cene e persino spuntini salutari, fornendo anche il costo approssimativo di ogni piatto. Per esempio, per il primo giorno, il menu prevedeva una colazione a base di porridge con banana e miele, con un costo totale di 2,50 sterline (nemmeno tre euro) per tutti gli ingredienti. A pranzo, Lauren avrebbe potuto preparare un panino al tonno per la giornata a scuola del figlio spendendo appena 4 sterline. Per cena, infine, un piatto di spaghetti (sorvoliamo sulla scelta degli ingredienti, dolorosa per qualsiasi cittadino del Belpaese), con una spesa di appena 6 sterline, poco più di sette euro.

Varietà e semplicità

Nonostante qualcuno abbia commentato che l'app tende a ripetere alcuni pasti, Lauren ha imparato a correggere i piccoli errori per garantire l'alternanza durante le diverse settimane. In più, se opportunamente istruita, l'app di ChatGPT non sembra limitarsi solo alla descrizione dei pasti, ma fornisce anche una lista dettagliata della spesa, suddivisa per colazione, pranzo, cena, spuntini ed eventuali extra. "Non devi nemmeno scrivere la lista della spesa – ha commentato entusiasta la mamma hi-tech – Ti dice tutto quello che ti serve e quanto spenderai. È incredibile".

Per quanto alcuni commentatori abbiano ricordato la necessità di prendere con le pinze alcuni suggerimenti dell'IA – soprattutto per ciò che riguarda i valori nutrizionali indicati, che dovrebbero essere valutati con attenzione e, se possibile, discussi con un esperto di alimentazione – la trovata di Lauren sembra aver aperto un'interessante prospettiva per rendere un po' meno complessa la gestione quotidiana del ménage familiare.