"Sono un po' pigra, stiamo mangiando cibo spazzatura da 4 giorni": la confessione di una mamma scatena le polemiche Una mamma britannica ha condiviso un TikTok per rivendicare la propria scelta facilitarsi la vita: "Ordinare al fast food è molto più comodo e rapido che mettersi a cucinare"

Badare ai figli, tenere ordinata la casa e pensare ogni giorno a cosa mettere in tavola può essere stressante, soprattutto se nel proprio intimo non arde la passione per la cucina. È il caso di Liv Johnston, una donna inglese che in un recente video su TikTok si è auto-definita "una mamma pigra" che non ha alcuna intenzione di dimostrare il contrario.

Liv, madre di una bambina piccola, ha infatti dichiarato di preferire le cose fatte"nel modo più semplice possibile", cercando di alleggerire il carico di lavoro quotidiano, anche se questo significa ricorrere a soluzioni rapide, come il fast food.

"Penso che questo sia il nostro quarto McDonald's di fila" racconta la donna, spiegando che per lei sia molto più facile ordinare d'asporto che mettersi a cucinare e poi dover pulire tutto. Per questo, soprattutto quando il marito non è in casa, Liv non si fa molti problemi a mangiare cibo preparato da altri anche per diversi pasti consecutivi.

La "confessione" di una mamma pigra

Il video è stato condiviso dalla donna con lo scopo preciso di sfogarsi e rivendicare le proprie scelte pubblicamente, tanto da intitolare il contenuto "La mia confessione di genitore pigro".

Per Liv infatti il suo approccio pratico alla genitorialità riesce ad ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo e benché si dica consapevole del fatto che molti potrebbero non condividere il suo punto di vista, Liv ritiene che non ci sia nulla di sbagliato nel cercare di semplificarsi la vita quando possibile.

Anzi, durante il video la donna chiede ironicamente ai propri follower se, dopotutto, dovrebbe mettersi ai fornelli una volta ogni tanto. Tuttavia, la risposta al retorico quesito non si fa attendere: no, molto probabilmente è più facile ordinare cibo dal fast food che cucinare da zero.

Il dibattito social

Come prevedibile, le parole di Liv non hanno mancato di scatenare un'accesa discussione.

Tra i tanti che hanno criticato le scelte alimentari di Liv e, soprattutto, e soprattutto il fatto che non permetta alla sua bimba di seguire una dieta sana ed equilibrata, alcuni genitori hanno empatizzato con la "mamma pigra", condividendo la propria frustrazione per doversi mettere a cucinare ogni giorno, spesso per poi vedersi rifiutare dai piccoli quanto preparato.

"Ogni giorno a dover pensare a cosa cucinare, poi i bambini non lo mangiano, ma un McDonald's o una pizza sono sempre un successo" ha scritto un'utente.

"Mi piace cucinare, ma è davvero un compito ingrato dover pensare a cosa preparare, andare a comprare gli ingredienti e poi cucinarlo. Molto più semplice ordinare, qualche volta" conferma un'altra commentatrice, ribadendo come la possibilità di scegliere la strada più facile possa, ogni tanto, aiutare un genitore a tirare il fiato.