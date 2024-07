video suggerito

“Se i bimbi si appassionano allo sport guardando i loro idoli, le Olimpiadi hanno raggiunto il loro obiettivo” Le Olimpiadi sono un ottimo modo per far approcciare i bambini allo sport, guardando i loro idoli si appassioneranno e vorranno provare diverse attività. Ognuna ha benefici per loro ed è praticabile da tutte le età, come ci ha spiegato la dottoressa Maria Rosaria Squeo, medico dello sport, Responsabile Sanitario dell’Area Olimpica dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Intervista a Dott.ssa Maria Rosaria Squeo Medico specialista in medicina dello sport, Responsabile Sanitario dell’Area Olimpica dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le Olimpiadi di Parigi 2024 stanno per iniziare, da questo venerdì fino a metà agosto grandi e piccini di tutte le nazioni saranno incollati alla tv a guardare i loro sport preferiti, o i loro idoli farsi largo tra i tanti atleti in gara.

Ma guardare le Olimpiadi in tv con i propri bambini, iscriverli da subito allo sport che preferiscono e magari provare qualche attività insieme, può essere un buon modo per avvicinarli alla bellezza e all'importanza dello sport?

Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Maria Rosaria Squeo, medico specialista in medicina dello sport, Responsabile Sanitario dell’Area Olimpica dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, che ci ha spiegato l'importanza di far fare ai bambini quanti più sport possibili.

Leggi anche Come ricreare le Olimpiadi a casa con i bambini, per appassionarli allo sport giocando

"Lo sport è e deve essere uno strumento per tutelare la salute dei nostri figli, se un bimbo chiede alla famiglia di fare atletica perché ha visto in tv Tamberi o Jacobs, le Olimpiadi hanno raggiunto il loro obiettivo".

dott.ssa Maria Rosaria Squeo (medico specialista in medicina dello sport, Responsabile Sanitario dell’Area Olimpica dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI)

Esiste un’età specifica a cui i bimbi possono approcciarsi a ciascuno degli sport olimpici?

Tutti gli sport, e dunque anche tutti quelli che ci saranno alle Olimpiadi di Parigi 2024, hanno grandi benefici per i bambini, per questo è bene che ogni bambino possa approcciarsi a quanti più sport possibili. L’ideale sarebbe che un bambino di 6-7 anni inizi a praticare attività sportiva e fare quante più esperienze possibili, ovviamente di suo interesse, nelle diverse discipline sportive.

Tutti gli sport che i piccoli vedranno in tv alle Olimpiadi 2024 sono praticabili fin da piccoli?

Certo, ormai sono lontani i tempi in cui si pensava che il nuoto fosse l’unico sport adatto per tutti i bambini, nell’ambito dell’atletizzazione e preparazione fisica che offriamo rispetto allo sport, tutti i tipi di sport possono essere fatti dalla tenera età.

I bimbi da piccoli possono approcciarsi anche agli sport asimmetrici, come il tennis, che un tempo si pensava potesse portare dei polimorfismi nei corpi dei bambini, oggi sappiamo che non è così. Ogni sport è adattabile all’età del corpo del bambino, perché dei professionisti gli permetteranno all’inizio di approcciarsi allo sport con una corretta preparazione fisica di base, prevista e obbligatoria per tutte le discipline. In breve i bambini possono fare tutto.

I genitori possono indirizzare i bambini verso lo sport più adatto a loro?

Non è consigliabile che i genitori scelgano per i bambini, assecondare le predisposizioni che i piccoli dimostrano, farà sì che siano attivi non solo da bambini, ma per tutta la crescita e che non abbandonino uno sport perché non li diverte, o lo trovano noioso, dal momento che è stato scelto a prescindere dalle sue preferenze.

Ci sono bambini a cui piace di più stare con gli altri e si avvieranno verso lo sport di squadra come pallavolo o basket, altri a cui piacciono gli sport individuali. Per quanto sia utile ai piccoli diversificare e provare diversi sport, se un bimbo è chiuso e timido e viene costretto a fare sport di squadra il rischio maggiore è che abbandoni completamente lo sport.

Invece da che età si inizia a parlare di agonismo negli sport?

L’inizio dell’attività agonistica ha un’età specifica per ogni singola disciplina sportiva, stabilita dalla legge. Per ogni sport il tesseramento all’agonismo inizia ad un’età diversa, per il nuoto o per la ginnastica si parla di 8 anni, per la pallacanestro il bimbo deve aver compiuto 11 anni, anche per il tesseramento ad attività come triathlon o pentathlon il corpo del bimbo deve essere più adulto e allenato precedentemente.

Quali sono i benefici dei principali sport che vedremo alle Olimpiadi per i bambini?

Tutti gli sport hanno enormi benefici per bambini, ragazzi e adulti, ovviamente gli sport prettamente aerobici, come il ciclismo, la corsa, il nuoto, andranno a sviluppare maggiormente le capacità aerobiche dell’organismo. Gli sport di forza come il pugilato, miglioreranno la potenza del bambino, gli sport misti, di squadra come la pallavolo e la pallacanestro, il tennis, lo aiuteranno ad alternare i meccanismi aerobici e quelli anaerobici.

Proprio per questo più sport prova il bambino da piccolo, più riesce ad arricchirsi da un punto di vista di completezza funzionale.

Tuffi, arrampicata, sport di combattimento, a volte spaventano un po’ i genitori, ma si possono comunque praticare a tutte le età?

Certamente, sebbene alcuni sport possano spaventare un po’ più i genitori, in realtà sono adatti a tutte le età, perché il primo approccio ad ogni sport rispetta una gradualità e una sicurezza necessaria all’avviamento al singolo sport.

Nulla è pericoloso per i bambini se si svolge in un contesto ufficiale in cui ci sono preparatori ufficiali, laureati in scienze motorie che conoscono le tappe dello sviluppo del piccolo.

Gli sport di combattimento, poi, hanno solo benefici per i bimbi, li educano proprio ad una corretta relazione con l'altro.

I bimbi che fanno sport, rispetto a quelli che non ne fanno che competenze acquisiscono?

I bambini che fanno sport dalla tenera età hanno maggiore capacità di interazione con l’altro, sanno rispettare le regole, hanno anche migliori risultati nell’apprendimento scolastico, perché sanno organizzarsi meglio. Tutti gli sport migliorano la capacità dell’organismo di crescere e sviluppare qualità comportamentali di rispetto verso la propria persona, l’altro, di interagire in maniera più corretta.

Anche guardare le Olimpiadi è un modo per far approcciare i bambini allo sport?

Sì, gli eventi Olimpici, che sono la maggior espressione del fenomeno agonistico sportivo, sono una bella vetrina di comunicazione che possiamo offrire ai bambini per farli appassionare agli sport.

Se ci pensiamo, lì i bimbi vedono i propri idoli, e spesso si avvicinano a sport come l’atletica, per esempio, proprio perché diventano ammiratori di Tamberi o di Jacobs, e ben venga, significa che le Olimpiadi hanno raggiunto il loro obiettivo.

L’obiettivo finale, infatti, è quello di far fare quanto più sport ai nostri bambini, anche per scongiurare il rischio di obesità infantile, che è ancora troppo alto nel nostro Paese e nel mondo, lo sport è e deve essere uno strumento per tutelare la salute dei nostri figli, per farli crescere in un ambiente leale e per offrirgli le basi per diventare un adulto più sano.

Le informazioni fornite su www.fanpage.it sono progettate per integrare, non sostituire, la relazione tra un paziente e il proprio medico.