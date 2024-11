video suggerito

Diventare donne di successo: per uno studio il segreto è fare sport da bambine Una nuova ricerca statunitense ha dimostrato come le competenze e i valori acquisiti attraverso lo sport rendano le ragazze capaci di contribuire attivamente alla propria comunità, occupando posizioni di leadership una volta diventate adulte e promuovendo valori sociali come equità e inclusività.

Fare attività sportiva durante l'infanzia e l'adolescenza non comporta solo numerosi benefici per il corpo, ma aiuta bambine e ragazzi a sviluppare tutte quelle abilità utili ad avere successo nella vita adulta. A confermarlo è un recente studio della statunitense Women’s Sports Foundation che attraverso un'indagine tuttora in corso ha messo in luce l’impatto positivo dello sport nello sviluppo delle giovani, non solo a livello fisico e mentale, ma anche in termini di autostima e competenze sociali.

Il rapporto Play to Lead: The Generational Impact of Sport on Women's Leadership, ha coinvolto quasi 3.000 donne di età compresa tra i 20 e i 70 anni che hanno praticato sport durante l'infanzia e l'adolescenza. Dai dati raccolti, è subito emerso come le esperienze sportive giovanili contribuiscano a sviluppare capacità e tratti di leadership che persistono anche nel mondo dei "grandi".

Oltre la metà delle intervistate ha infatti dichiarato come lo sport abbia svolto un ruolo determinante nel loro sviluppo personale e sociale – con sensibili miglioramenti in termini di sicurezza di sé, resilienza, pazienza e determinazione – e il 69% ha confermato di aver ricoperto almeno un ruolo di leadership e responsabilità fuori dall’ambito familiare, in settori come l'istruzione, il lavoro e le attività comunitarie. Lo studio ha poi confermato come non sia affatto necessario essere state atlete professioniste per beneficiare dei valori che lo sport trasmette: anche una partecipazione a livello amatoriale può fare la differenza.

Le competenze acquisite attraverso lo sport

Lo sport infatti insegna alle ragazze abilità fondamentali come il lavoro di squadra, la gestione della pressione e l'apprendimento dagli errori. Stando a quanto riportato dalle partecipanti, gareggiare in competizioni sportive – sia individuali che di squadra – contribuisce notevolmente a rafforzare le caratteristiche personali essenziali, come la fiducia in se stesse, la determinazione, la resilienza e la pazienza.Tutte competenze trasversali aiutano le giovani ad affrontare le sfide in ambiti diversi, fornendo una base solida per il successo futuro.

Fare sport per ridurre il gap sociale e di genere

Nonostante la diffusione sempre maggiore della presenza femminile anche in quelle pratiche sportive che fino a qualche anno fa erano considerate per soli uomini, la ricerca ha rilevato che circa il 70% delle intervistate ha riscontrato diversi problemi nell'accesso alla disciplina scelta, spesso a causa di problemi finanziari familiari, scarsa disponibilità di risorse o mancanza di sostegno da parte dei genitori.

Eppure, le ragazze che riescono a partecipare alle attività sportive nonostante queste difficoltà, hanno comunque mostrato gli stessi benefici in termini di competenze e leadership rispetto a chi gode di maggiori opportunità.

Un toccasana per l'autostima

Un dato significativo dello studio è che più a lungo le ragazze praticano un dato sport, maggiori sono le probabilità di sviluppare capacità di leadership e rafforzare la fiducia in se stesse. Coloro che hanno svolto attività sportive per più di 11 anni hanno mostrato una forte inclinazione a ricoprire ruoli di responsabilità nell’età adulta, dimostrando come lo sport contribuisca a formare una mentalità orientata alla crescita personale.

Il ruolo dei genitori e della comunità

Naturalmente mamme e papà ricoprono un ruolo cruciale nel sostenere le figlie, sia attraverso un coinvolgimento diretto (sostegno economico, trasporto per raggiungere gli allenamenti, presenza fisica alle gare), sia incoraggiando le istituzioni locali a garantire opportunità sportive inclusive e accessibili.

Inoltre, il supporto familiare può rafforzare ulteriormente i benefici derivati dallo sport, facendo sì che le giovani riconoscano il valore delle abilità acquisite sul campo e le applichino in altri ambiti della vita. Per questo gli esperti raccomandano ai genitori di evidenziare il contributo dello sport alla crescita delle figlie, parlando esplicitamente di come possa aiutarle a diventare più forti mentalmente e capaci di risolvere problemi, nonché sottolineando forse l'aspetto più importante della pratica sportiva: divertirsi stando bene con se stessi.