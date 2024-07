Come ricreare le Olimpiadi a casa con i bambini, per appassionarli allo sport giocando

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Le Olimpiadi di Parigi 2024 stanno per iniziare, guardarle insieme ai bambini può essere un modo per farli appassionare allo sport, e per insegnare loro valori importanti come la contesa leale, il rispetto per la diversità e la bellezza delle potenzialità e diversità di tutti i corpi.

Per fare in modo che i bimbi comprendano veramente la bellezza dello sport, si può cercare di emulare insieme a loro ogni disciplina, realizzando delle vere e proprie Olimpiadi da svolgere in casa, con tanto di cerimonia di apertura e accensione della fiaccola, come suggerisce a Parents Taryn H.Parker, direttrice di un centro sportivo per bambini.

Le Olimpiadi per bambini tra le mura di casa

Non a tutti i genitori piace lo sport, ma i suoi benefici per i bambini sono innumerevoli, altrettanti sono i benefici del gioco per i più piccoli, come dimostra uno studio realizzato dall’American Association of Pediatrician (AAP). Per questo Parker suggerisce di cimentarsi in attività che coinvolgano tutta la famiglia. “So che c’è chi ha tantissime idee e chi non ne ha nessuna, la cosa importante è dare vita ad attività semplici, che permettano all’intera famiglia di divertirsi”.

Prima di iniziare con i giochi Parker suggerisce ai genitori di provare ad elaborare le regole con i propri figli, così che siano più portati a rispettarle e un motto, che permetta a tutti i partecipanti di non eccedere nella competitività. “I bimbi così si sentiranno ascoltati, affineranno il pensiero critico e le capacità di problem solving” spiega Parker.

Tra le attività che propone vi sono:

Atletica leggera fai da te: basterà tracciare una riga in giardino e dire al bimbo di saltare dal posto o dopo aver corso il più lontano possibile, così facendo ogni membro della famiglia proverà l’emozione del salto in lungo. Lo stesso si può fare con degli scatti di corsa o con il salto in alto, i bimbi potranno scavalcare il manico di una scopa posizionata sopra due sedie.

basterà tracciare una riga in giardino e dire al bimbo di saltare dal posto o dopo aver corso il più lontano possibile, così facendo ogni membro della famiglia proverà l’emozione del salto in lungo. Lo stesso si può fare con degli scatti di corsa o con il salto in alto, i bimbi potranno scavalcare il manico di una scopa posizionata sopra due sedie. La staffetta: un gioco divertente che coinvolge tutti i membri della famiglia e gli amici, una volta stabilito il percorso e cosa i bambini dovranno scambiarsi dalle mani si può dare il via alla staffetta.

un gioco divertente che coinvolge tutti i membri della famiglia e gli amici, una volta stabilito il percorso e cosa i bambini dovranno scambiarsi dalle mani si può dare il via alla staffetta. Percorso ad ostacoli fai da te: si possono posizionare in casa o in giardino una serie di piccoli ostacoli che diano vita ad un percorso, lungo il quale il bimbo dovrà saltare, strisciare, rotolare.

si possono posizionare in casa o in giardino una serie di piccoli ostacoli che diano vita ad un percorso, lungo il quale il bimbo dovrà saltare, strisciare, rotolare. Ginnastica: in questo caso l’ambiente deve essere molto sicuro, e i bimbi possono sfidarsi in gare di ruote o capriole.

in questo caso l’ambiente deve essere molto sicuro, e i bimbi possono sfidarsi in gare di ruote o capriole. Tri-Art-thon: un’idea per coinvolgere anche i bambini più piccoli, che magari non hanno ancora le abilità motorie necessarie a svolgere dei veri e propri sport. I piccoli possono cimentarsi in 3 diverse arti, modellare il pongo, fare della digitopittura e colorare con i pastelli a cera.

I benefici delle Olimpiadi da svolgere a casa

Come specifica l’AAP, Associazione Americana di Pediatria, sono molti i benefici del gioco inteso come un’attività con specifiche regole da seguire e attività che stimolino la competizione:

Affinare le capacità sensoriali e cognitive: questo accade soprattutto per attività come l’arte o la staffetta che permettono al bimbo di utilizzare un oggetto.

questo accade soprattutto per attività come l’arte o la staffetta che permettono al bimbo di utilizzare un oggetto. Sviluppare un giusto approccio emotivo a ciò che accade: competere, vincere, perdere è importante per i bambini che possono dare libero sfogo alle loro emozioni e imparare a gestirle.

competere, vincere, perdere è importante per i bambini che possono dare libero sfogo alle loro emozioni e imparare a gestirle. Riconoscere gli spazi e il proprio corpo che si muove in essi: questa abilità viene sviluppata soprattutto se si gioca all’aperto.

questa abilità viene sviluppata soprattutto se si gioca all’aperto. Linguaggio e comunicazione: abilità che migliorano soprattutto se ci si traveste o si gioca a giochi di fantasia.

I benefici, però, non sono solo dei bambini, anzi, lo psicologo Anton Shcherbakov, spiega a Parents che il gioco ha benefici anche per gli adulti.

“Non dobbiamo pensare che i giochi siano solo per bambini, anche noi adulti giochiamo, solo in maniera diversa, e ne traiamo non pochi benefici, hobby come il giardinaggio, lavorare la ceramica o cucire, sono giochi per grandi”.

In ogni caso giocare insieme ai propri figli, renderà il rapporto con loro più stretto e li appassionerà allo sport.