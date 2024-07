video suggerito

Perché giocare con le Olimpiadi può essere un'occasione di apprendimento per i bambini Un team di esperti di un'università canadese hanno suggerito ai genitori di non limitarsi a guardare le gare olimpiche in TV, ma di organizzare dei Giochi con i figli e i loro amici per fare sport e scoprire storie interessanti sui Paesi partecipanti alle gare di Parigi.

L'inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024 non è solo l'occasione per ritrovarsi in famiglia e appassionarsi allo sport, ma rappresenta anche l'opportunità per creare momenti di apprendimento significativi per i bambini.

A dirlo sono alcuni esperti della Facoltà di Educazione della Brock University (Canada), i quali ritengono che immergersi appieno nell'atmosfera olimpica possa comportare benefici non solo per il corpo, ma anche per la mente e le relazioni dei giovani.

Crescere attraverso lo sport

Secondo Jaime Barratt, docente dell'ateneo ed esperta di educazione, coinvolgere i bambini in attività e discussioni a tema olimpico favorirebbe lo sviluppo di ben quattro aree di quella che lei definisce "l'alfabetizzazione fisica" dei ragazzi: l'area fisica, l'area psicologica, l'area cognitiva.

Per Barrat, infatti, osservare in TV le gesta degli atleti olimpici può trasmettere ai più piccoli valori molto importanti come il fair play, il rispetto dell'avversario e, in caso degli sport di squadra, lo spirito di collaborazione per raggiungere insieme un obiettivo comune.

Sport come la pallanuoto, l'hockey su prato o gli stessi tuffi sincronizzati – dove l'affiatamento tra i membri del team è essenziale per ottenere un buon risultato – sono infatti vere "scuole" per imparare a lavorare e divertirsi insieme agli altri.

Dalle storie olimpiche poi i ragazzi possono trarre preziosi insegnamenti sulla dedizione, il valore del duro lavoro e la perseveranza per ottenere il massimo da qualcosa che ci appassiona. Tutti elementi fondamentali per i bambini imparare gestire le emozioni e costruire la propria personalità.

Ricreare le Olimpiadi con gli amici

Per vivere appieno la magia dei Giochi però, Barrat suggerisce ai genitori di non limitarsi a fare gli spettatori ma di attivarsi in prima persona per organizzare dei momenti di svago all'aria aperta che ricreino l'atmosfera olimpica.

Il consiglio dell'esperta è infatti quello di organizzarsi con altri genitori per allestire in pomeriggio di sport per i bambini, suddividendo i partecipanti in squadre contraddistinte da colori e bandiere di altre nazionalità e, se possibile, prevedere delle simpatiche premiazioni, sul modello del podio Olimpico.

"Ricreare il format delle Olimpiadi invitando genitori e familiari a giocare e a partecipare ad attività insieme ai bambini offre a tutti l'opportunità non solo di celebrare lo spirito delle Olimpiadi, ma anche la diversità culturale e i talenti dei partecipanti" ha affermato Barrat.

Attività olimpiche per divertirsi insieme

Un altro professore della Brock, David Hutchison, vede poi nei Giochi estivi un'opportunità per riflettere sui valori fondamentali delle Olimpiadi come la ricerca dell'eccellenza, il rispetto reciproco e l'amicizia (sia quella tra gli atleti che quella fra i popoli). A tal proposito, Hutchison propone diverse attività per aiutare i bambini a coinvolgersi con i Giochi:

Organizzare i 100 metri piani . Per ricreare la gara simbolo delle Olimpiadi basta recarsi in un parco, misurare la giusta distanza da percorrere (se non si ha uno strumento di misurazione si possono compiere 100 passi lunghi) e poi far partire le varie "batterie" cronometrando i tempi e organizzando semifinali e finali, ovviamente se gli "atleti" sono di un numero sufficiente.

. Per ricreare la gara simbolo delle Olimpiadi basta recarsi in un parco, misurare la giusta distanza da percorrere (se non si ha uno strumento di misurazione si possono compiere 100 passi lunghi) e poi far partire le varie "batterie" cronometrando i tempi e organizzando semifinali e finali, ovviamente se gli "atleti" sono di un numero sufficiente. Mostrare ai bambini l'intero elenco degli sport olimpici e chiedere loro quali discipline attirano maggiormente il loro interesse.

e chiedere loro quali discipline attirano maggiormente il loro interesse. Individuare un atleta olimpico interessante (o semplicemente simpatico) e scoprire insieme la sua storia, oltre che tifare per lui durante le gare

Una finestra sul mondo e la sua varietà

Il Professor Chunlei Lu suggerisce infine che imparare a conoscere i paesi partecipanti può essere un modo coinvolgente per apprezzare la diversità delle Olimpiadi.

A tal proposito Lu consiglia alle famiglie di scegliere un Paese da seguire, monitorarne il medagliere lungo le settimane di competizione e scoprire qualcosa di più su quel popolo, la sua cultura e la sua storia, soffermandosi in particolare sulle affascinanti storie che hanno portato gli atleti ad arrivare a gareggiare a Parigi.