"Scegliere le scarpe giuste per i bambini non è solo moda": tutti gli errori da evitare secondo l'esperto Far indossare ai bambini scarpe trendy ma inadatte può rendere scomodo il gioco e ostacolare la loro crescita. L'esperto di calzature Sam Lake spiega ai genitori quali aspetti considerare per scegliere il modello giusto e garantire il giusto comfort senza dare troppa importanza all'aspetto estetico.

Dai primi passi incerti fino ai giochi sfrenati nei cortili delle scuole, le scarpe accompagnano la crescita e lo sviluppo motorio dei più piccoli. Per questo, la scelta del modello giusto non è solo una questione di estetica o tendenze, ma anche soprattutto di comodità e aderenza alle esigenze di un bambino che deve muoversi, correre e giocare

Secondo Sam Lake, esperto con oltre vent'anni di esperienza nel settore delle calzature per l'infanzia, alcuni errori comuni possono però compromettere la salute dei piedi dei bambini. Lake ha recentemente approfondito la questione in una recente intervista al quotidiano britannico The Mirror, offrendo a mamme e papà qualche suggerimento da tenere a mente durante lo shopping per i propri piccoli.

La moda non sempre è la giusta via da seguire

I bambini non sono piccoli adulti e per quanto una scarpa possa sembrare elegante o confortevole per un adulto, non è detto che lo sia anche per un bimbo o una bimba. Secondo Lake, infatti, l'abitudine di acquistare scarpe di tendenza in versione ridotta per bambini può avere diverse conseguenze negative.

I piedi dei più piccoli hanno una forma diversa da quelli degli adulti e necessitano di supporti specifici, mentre le calzature ispirate a modelli per adulti spesso presentano suole rigide che possono limitare il movimento naturale del piede, ostacolando la mobilità delle articolazioni e lo sviluppo della cartilagine. Questo problema diventa particolarmente rilevante nelle scarpe destinate ai primi passi, che dovrebbero essere dotate di suole estremamente flessibili per garantire un appoggio naturale e sicuro.

La calzata prima dello stile

Per Lake, anche scegliere le scarpe basandosi esclusivamente sul design è un errore molto comune. Ogni bambino ha una conformazione del piede unica, per cui non esiste un modello universale adatto a tutti. Genitori e bimbi devono dunque rassegnarsi: l’aspetto più importante è la calzata – che deve permettere un movimento naturale non solo del piede, ma anche della colonna vertebrale – dunque prima di ogni acquisto sarebbe bene provare le scarpe che si intendono acquistare.

Optare per modelli adeguati alla forma specifica del piede del bambino, infatti, non solo favorisce una crescita sana, ma aiuta anche a prolungare la durata della scarpa stessa, evitando usura precoce e costi aggiuntivi per compere frequenti. Un vantaggio non da poco, che può ben compensare lo sforzo di recarsi in un negozio e indossare le calzature, senza limitarsi a fare qualche clic su un sito di shopping online.

Guardare la taglia, non l'età

Un'altra abitudine che andrebbe corretta è poi l'acquisto di scarpe basandosi sull'età del bambino. Ogni bambino cresce con tempi differenti, quindi non si può fare troppo affidamento su una scala di misure standardizzata. Allo stesso modo, confrontare semplicemente la lunghezza della suola con il piede non garantisce una calzata ottimale. Il consiglio di Lake è quindi ancora quello di provare sempre le scarpe, verificando che aderiscano correttamente senza stringere o lasciare eccessivo spazio.

Attenzione ai tacchi

Quella di permettere ai bambini di indossare scarpe con il tacco in occasioni speciali è una tentazione molto diffusa. Dopotutto, che male c'è se per una volta anche i più piccoli assaggiano un tocco di eleganza. Lake però mette in guardia su questo punto: le scarpe con rialzo non sono mai adatte ai bambini in fase di crescita. Un tacco, anche basso, altera la postura naturale, aumentando la pressione su ginocchia e anche e influenzando lo sviluppo del muscolo del polpaccio. Per questo motivo, è consigliabile evitare questo tipo di calzature per proteggere la salute del bambino.

Il consiglio per scegliere con cura

Per essere sicuri di aver scelto la scarpa giusta, la misurazione del piede è solo il primo passo. Lake suggerisce alcuni controlli fondamentali partendo dalla larghezza. Rimanendo in piedi, la parte superiore della scarpa del bambino deve consentire un certo movimento del materiale. Se la pelle non si muove affatto, la scarpa è troppo stretta. Se invece si forma una piega evidente, è troppo larga.

Gli altri elementi di cui tenere conto sono invece la stabilità (camminando, la scarpa non deve scivolare via né creare aperture laterali), la lunghezza (dovrebbe rimanere uno spazio di crescita di circa un paio di centimetri tra la punta del piede e la scarpa) e la comodità della caviglia: la scarpa non deve mai sfregare contro l'osso della caviglia per evitare irritazioni o dolori.