Il trucco di una mamma per aiutare i figli a indossare le scarpe: "Così distinguono la destra dalla sinistra Una mamma ha ideato un trucco semplice e ingegnoso per aiutare i bambini a distinguere velocemente la scarpa destra da quella sinistra grazie a un semplice adesivo. L'idea, diventata virale, è stata accolta con interesse da molti genitori, entusiasti all'idea di rendere meno lenta e faticosa la routine mattutina prima di uscire di casa.

Ogni genitore lo sa: le mattine con i bambini piccoli possono trasformarsi in una corsa a ostacoli. Tra colazioni da finire, zaini da preparare e giacche da indossare, anche un gesto semplice come infilarsi le scarpe può diventare motivo di crisi. Capire quale scarpa va a destra e quale a sinistra non è affatto scontato per i più piccoli. Ma una mamma ha trovato un modo semplice, creativo e soprattutto efficace per insegnarlo ai suoi figli, conquistando il plauso di molti altri genitori.

Mettere le scarpe in modo corretto è infatti una delle prime autonomie che i bambini cercano di conquistare. Ma la simmetria delle scarpe da ginnastica può trarre in inganno e causare frustrazione sia nei piccoli che nei grandi. "Era un classico: il lunedì mattina, di fretta, e mio figlio bloccato davanti alle scarpe senza sapere da dove cominciare", ha raccontato Lena Boston, autrice del trucchetto che ha fatto il giro dei social.

L’idea semplice ma efficace

Il suo metodo? Usare simpatici adesivi. Lena ha preso una faccina emoji con gli occhiali, l’ha tagliata a metà e ha incollato una metà sulla scarpa sinistra e l’altra su quella destra. Quando il bambino sistema le scarpe nel verso giusto, le due metà si uniscono e formano un volto completo. Un segnale visivo immediato, facile da decifrare anche per i più piccoli. "Non costa nulla, ci vuole un minuto e funziona", ha spiegato la mamma.

L’idea, condivisa all'interno di un video che mostrava altri piccoli hack per aiutare mamme e papà nella loro quotidianità, ha subito riscosso successo tra altri genitori, i quali hanno condiviso a loro volta metodi simili: c’è chi ha suggerisce di mettere gli adesivi all’interno delle scarpe, sulla soletta, per proteggerli dall’usura, e chi ha invece ricorda con affetto il metodo della tata che disegnava due faccine sulle scarpe, spiegando al bambino che "le due faccine devono baciarsi per essere nella posizione giusta".

Un aiuto per l’autonomia

Questi accorgimenti non servono solo a velocizzare la routine mattutina, ma aiutano i bambini a sviluppare autonomia e fiducia nelle proprie capacità. Con il tempo, osservando il trucco visivo, imparano a distinguere da soli destra e sinistra. Un passaggio piccolo ma fondamentale nel percorso verso l’indipendenza. E come spesso accade, le soluzioni migliori nascono da un’esigenza quotidiana e da un pizzico di creatività.