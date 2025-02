video suggerito

Perché alcuni bambini vogliono indossare tutti i giorni gli stessi vestiti? Il parere degli psicologi Vestire i bambini la mattina è un'eterna lotta perché questi vogliono indossare la stessa maglietta 3 giorni di fila o non mettere il cappotto in pieno inverno? Due psicologhe hanno spiegato perché questo accade e come rendere il rituale del mattino più semplice e meno stressante per tutti.

A cura di Sophia Crotti

Capita anche a voi che vostro figlio decida che è arrivato il giorno di mettere la felpa blu e che nulla potrà fargli cambiare idea? E poi capita anche a voi che questo si ripeta il giorno dopo, e quello dopo ancora, anche se la felpa ha un’enorme macchia di sugo o ormai puzza di sudore? Queste battaglie che spesso si disputano la mattina, davanti all’armadio del bimbo, vedono i genitori, stanchi ancor prima di iniziare la giornata, arrendersi davanti a quello che sembra un semplice capriccio. Alle pagine di Parents diversi psicologi hanno spiegato che non si tratta di una stupida pretesa, ma del tentativo dei piccoli, soprattutto compiuti i 3 anni, di diventare autonomi e indipendenti dai genitori, mettendo davanti le proprie scelte e la propria personalità.

Perché i bambini vogliono mettere gli stessi vestiti per più giorni di fila

Secondo Alicia Goodman, psicologa infantile, se si tratta di bambini in età prescolare, la richiesta di indossare continuamente lo stesso capo potrebbe sottendere il desiderio di avere con sé qualcosa di sicuro e che già conoscono: "Si tratta di bimbi che imparano ogni giorno qualcosa, continuamente, hanno bisogno di ridurre il sovraccarico dei loro sistemi sensoriali anche indossando qualcosa di già utilizzato" spiega alle pagine di Parents.

La psicoterapeuta Mikki Lee Elembaby invita i genitori a non spaventarsi troppo riguardo la testardaggine dei bambini, tipica della loro età ed essenziale per affermare il loro carattere: "I bimbi in età prescolare vogliono iniziare a scegliere e sentono di poterlo fare con estrema sicurezza nell'ambito del vestiario".

A portare bimbi e genitori allo scontro, spesso è il fatto che il piccolo sceglie un indumento per nulla adatto alla stagione in corso, sia una maglietta con le maniche corte in inverno o un cappello di lana in estate. La dottoressa Goodman invita i genitori a lasciare che i bambini sperimentino anche il freddo o il troppo caldo per imparare ad essere sempre più autonomi nella scelta dei vestiti da indossare. "Ricordate che è ok lasciare che il bambino prenda delle decisioni da solo, se queste non lo mettono in alcun modo in pericolo". In ultimo le esperte invitano i genitori a non sottovalutare il fatto che un abito nuovo potrebbe semplicemente essere di un tessuto che infastidisce il bimbo.

Come rendere il momento della scelta dei vestiti sereno

Il momento della scelta degli abiti tra la fretta tipica del mattino, i mille impegni da incastrare e magari le poche ore di sonno, può diventare una lotta, per renderlo funzionale e non una fonte di stress, le psicologhe invitano i genitori a seguire questi passaggi:

Dai delle scelte ai bimbi: i piccoli hanno bisogno di sentire che stanno prendendo delle decisioni, dunque preparare due outfit la mattina potrebbe aiutarli a non innervosirsi troppo.

i piccoli hanno bisogno di sentire che stanno prendendo delle decisioni, dunque preparare due outfit la mattina potrebbe aiutarli a non innervosirsi troppo. Dare delle regole: i bimbi devono sapere che in inverno si indossa il giubbotto e in estate la mattina si esce comunque con la felpa, per impararlo è importante che i genitori siano chiari e diano il buon esempio.

i bimbi devono sapere che in inverno si indossa il giubbotto e in estate la mattina si esce comunque con la felpa, per impararlo è importante che i genitori siano chiari e diano il buon esempio. Dai vita a un gioco a tempo: le esperte invitano il genitore a competere con il bimbo in una finta gara al ritmo di "vediamo chi riesce a vestirsi per primo".

le esperte invitano il genitore a competere con il bimbo in una finta gara al ritmo di "vediamo chi riesce a vestirsi per primo". Prenditi tempo non mettere fretta al bambino: la fretta non serve ad altro se non ad agitare i bambini che hanno una percezione del tempo ben diversa da quella dei genitori, per questo le esperte invitano i genitori a svegliare i piccoli prima per non essere in ritardo.