“Questa è una cosa che nessuno mi aveva detto sull’allattamento al seno”: il video di una mamma Gabirelle Mika munendosi di palloncini rosa, un ago e dell’acqua ha rivelato un aspetto dell’allattamento al seno che non conosceva e sul quale nessuno l’aveva preparata prima che diventasse madre. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

Gabirelle Mika ha fatto della sua esperienza di maternità un'opera di divulgazione per tutte le donne che seguono il suo profilo Instagram. Dopo aver scoperto che il pancione muta la sua elasticità ma non scompare certo con la nascita di un bambino, la donna si è soffermata su una scoperta fatta in allattamento a cui nessuno l'aveva preparata prima.

La caratteristica dell'allattamento di cui nessuno parla

Mika ha spiegato che a sconvolgerla è stato il funzionamento del suo seno da quando ha deciso che avrebbe allattato il suo bambino. "Ovviamente ogni bambino ha bisogno di una quantità diversa di latte e il corpo della madre non può saperlo nell'immediato, dunque il seno si riempie di latte e poi lo spruzza all'esterno come fosse acqua".

La donna ha dunque raccontato un fatto comune a molte mamme in allattamento, il macchiare ogni superficie che entra a contatto con il proprio corpo. "Se sono fortunata mi accade mentre sto facendo la doccia, se no mentre mi vesto, oppure mentre sono fuori casa e mi accorgo che la mia maglietta si è completamente macchiata di latte". Non sono state però queste improvvise e continue fuoriuscite a preoccupare Mika, quanto più il modo in cui il latte abbandoni il suo corpo.

La donna racconta di aver cercato di spiegare il fatto a coetanee e a chi aveva optato per l'allattamento al seno prima di lei, ma nessuna sembrava comprenderla davvero. Così ha optato per un video in cui, grazie a due palloncini rosa ricolmi d'acqua e un ago, illustra alle future madri di quale caratteristica dell'allattamento di cui nessuno parla, non devono avere timore.

Il video virale sui social

Mika nel video diventato virale su Instagram, prende in mano due palloncini ricolmi d'acqua che vogliono emulare il seno durante l'allattamento e li buca, con un ago, in più punti. A questo punto la ragazza inizia a spremere i due palloncini, mostrando che l'acqua, che dovrebbe simulare il latte, non esce da un unico buco ma da più orifizi diversi. "Io sono sconvolta dal fatto che nessuno mi abbia detto che il latte non esca da un unico buchino, come ero convinta, ma da almeno 4 o 5 canali". La ragazza rivela di essere rimasta tanto stupita che inizialmente lei e il marito hanno pensato ci fosse un problema nel suo corpo. Quando poi, confrontandosi con il suo medico, ha capito che fosse una cosa normale, ha deciso di condividerla online per aiutare le altre donne a non spaventarsi davanti a questa caratteristica del proprio corpo. La donna ha concluso il suo contenuto online spiegando che ora le è chiaro quanto il corpo delle mamme sia resiliente e capace di dare, anche nel nutrimento del proprio bambino. "Ecco perché l'allattamento al seno è tanto stancante, produciamo moltissimo latte. Mi sento di dire a tutte le neo mamme che se si sentono stressate e prive di energie, uno dei motivi, potrebbe essere proprio questa sovrapproduzione di latte".