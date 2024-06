video suggerito

Quali sono i nomi americani per bambine che non vengono più scelti dai genitori e perché Esistono dei nomi che a causa di eventi sociali, credenze popolari o innovazioni tecnologiche smettono di essere scelti dai genitori. È il caso di Karen, Siri o Alexa, un tempo molto scelti negli USA ma che ora ricoprono gli ultimi posti delle classifiche.

A cura di Sophia Crotti

Se alcuni nomi grazie ai social o alle star diventano virali e vengono scelti da moltissimi genitori americani ogni anno per le loro bambine, ce ne sono altri che invece proprio a causa della loro popolarità vengono scartati e finiscono sul fondo della classifica dei nomi più amati dai genitori.

I nomi per bambine rovinati dalla tecnologia

Non di rado i sistemi di riconoscimento vocale scelgono come nomi per rispondere ai comandi degli esseri umani, proprio dei nomi femminili, che vengono così rovinati per sempre. Alcuni nomi legati a marchi invece, come Tesla, Apple o Zoom che possono sembrare originali per i bambini, rischiano davvero di sottoporli per tutta la vita allo scherno dei compagni di classe.

Il nome Alexa

È il caso del nome Alexa, abbreviazione dell’esteso Alexandra, che significa “Protettrice della patria”. Secondo la Social Security Administration (SSA) il nome ha avuto prima un’ascesa e poi un declino rapidissimo.

Nel 2015, all’indomani del 2014, anno in cui Amazon ha lanciato l’assistente basata sul cloud dal nome Alexa, sono nate ben 6050 bimbe con questo nome. Il nome, che allora era classificato al 32esimo posto, ha ripercorso a ritroso la classifica, arrivando a ricoprire oggi il 603esimo posto tra i nomi più scelti per bambine in America.

Come riporta la testata online Parents, il motivo sembrerebbe legato agli scherzi o a veri e propri episodi di bullismo che i genitori immaginano accadere alle loro figlie tra i banchi di scuola quando qualcuno le chiama per nome “Alexa”. Addirittura la BBC ha riportato la storia di una bambina tedesca di appena 6 anni, i cui genitori, stufi delle continue prese in giro e dei comandi che i compagni di classe e gli insegnanti le imponevano per prendersi gioco di lei, si sono rivolti al tribunale per cambiarle nome.

Il nome Siri

Questa volta parliamo del sistema di riconoscimento vocale del sistema Apple, il famoso “Ehi Siri” che chiunque abbia un I phone utilizza per imporre al proprio cellulare di fare qualcosa. Siri ha un bellissimo significato, deriva dal norvegese Sigrid e significa “la bella donna che conduce alla vittoria”.

Nel 2011 secondo la SSA, sono state 120 le bimbe nate con il nome Siri per poi diventare appena 20 nel 2017. Come spiega la terapista Sophie Cress, alle pagine di Parents, il motivo ancora una volta starebbe nelle gravi implicazioni psicologiche che le prese in giro a causa del nome possono creare nelle ragazze: “Spesso chi si chiama Siri subisce ordini e insulti dai compagni di classe, si sente oggettivato, senza autostima e molto solo”.

I nomi per bambine influenzati dalla società

Alcuni nomi iniziano ad essere odiati dai genitori, a causa, invece, di eventi sociali inaspettati che portano uragani o meme ad essere denominati con nomi femminili prima molto in uso.

Il nome Karen

La storia del nome Karen è una delle più curiose in America, se nel lontano 1965 si trovava al terzo posto tra i nomi più scelti dai genitori americani, è arrivato nel 2024 alla 823esima posizione. Il nome Karen deriva dal greco katharos e significa "pura e sincera".

Il problema, come riporta l'agenzia americana SachMedia, deriverebbe dalla cultura popolare americana che ha iniziato ad associare al nome Karen alcune caratteristiche, fino a che una donna bionda dal nome Karen è diventata la protagonista di molti meme. Il ritratto di questa donna è quello di una persona esigente, superficiale, razzista e bigotta. Ecco perché i genitori evitano di dare questo nome alle loro bambine, per il timore che vengano prese in giro o associate a questa figura. Lo stesso è accaduto anche con il nome Chad, riporta il notiziario Parents, che a causa dei meme e della cultura popolare è diventato l'appellativo del maschio alfa per antonomasia.

Secondo la dottoressa Cress, però, è rischioso dare ai bambini anche i nomi di personaggi già noti prima della loro nascita: "I bambini possono sentirsi spinti a incarnare i tratti dei loro omonimi, vivendo conflitti interni se non si identificano con quei personaggi" spiega a Parents.

Il nome Katrina

Katrina è un nome di origine russa, che rimanda alla purezza, e che negli USA ha perso di popolarità a seguito di un terribile evento. Sempre secondo i dati riportati dalla SSA, il nome nel 1982 era tra i 100 più scelti dai genitori statunitensi per le proprie bambine, ma a seguito dell'uragano che nel 2005 ha devastato il territorio ha immediatamente perso di popolarità scendendo nel 2012 alla posizione numero 940.