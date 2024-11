video suggerito

Papà cerca di addormentare la figlia con il rumore bianco “sbagliato”: il finto epic fail diventa virale La moglie aveva suggerito al marito di usare il rumore bianco per addormentare la bambina, ma l’uomo ha riprodotto un brano di musica elettronica dal titolo “White Noise” (“rumore bianco” in inglese) che anziché rilassare la piccola, l’ha spronata a lasciarsi andare in una danza scatenata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Joe, un papà inglese di due bambini, ha cercato di mettere a dormire la figlia di un anno con l'aiuto del rumore bianco, ma il risultato non è stato esattamente quello sperato e la piccola, anziché lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo, ha iniziato una danza scatenata. Il motivo? Un'errata interpretazione dei consigli della moglie.

Rumori bianchi per favorire la nanna

In passato diversi studi hanno già dimostrato come il rumore bianco – ossia un insieme di frequenze che, pur riuscendo a coprire gli altri stimoli uditivi, non disturba né sollecita troppo le orecchie di chi ascolta – possa effettivamente aiutare i bambini a prendere sonno con maggiore facilità. Per questo la moglie di Joe, Alice, aveva suggerito al marito di utilizzare un sottofondo di rumore bianco per fare addormentare la piccola, sempre restia a chiudere gli occhi al momento della nanna.

L'idea della madre era sfruttare i suoni della foresta o la simulazione di uno scroscio di pioggia per conciliare il sonno della figlia. Le cose però non sono andate proprio come pianificato.

L'equivoco (cercato) e il ballo irresistibile

Dopo aver incassato il suggerimento della moglie, Joe ha effettivamente provato a conciliare il riposo della bimba, ma al posto di utilizzare un suono naturale, l'uomo ha sintonizzato gli altoparlanti della cameretta sul brano “White Noise” – traducibile appunto come "rumore bianco" – del gruppo britannico di musica elettronica Disclosure.

"Mia figlia adora la musica e ha già le sue canzoni preferite, quindi, non appena l'ho messa, ha iniziato a ballare" ha raccontato Joe, che ha subito iniziato a filmare la figlia intenta a scatenarsi a ritmo di musica.

Nel video, pubblicato su TikTok dallo stesso Joe, la bimba si mostra infatti aggrappata alle sbarre del lettino, ballando entusiasta al ritmo della canzone e con un grande sorriso sul volto. "Aiuto! Mia moglie mi ha detto di usare il white noise (il rumore bianco, che è anche il titolo del brano, ndr) per farla addormentare, ma non sta funzionando".

La reazione virale e l'ironia degli artisti

Il video ha riscosso un successo incredibile, raggiungendo oltre 2,8 milioni di visualizzazioni in soli tre giorni, anche se, lo stesso Joe ha ammesso di aver cavalcato il possibile equivoco per realizzare una divertente gag insieme alla figlia.

Di certo c'è che tra la reazione della moglie ("Non era il white noise che avevo in mente") e la tenerissima danza della bambina, il video di Joe ha fatto incetta di like e commenti entusiasti, attirando anche l'attenzione degli stessi artisti protagonisti della canzone: sia il profilo degli AlunaGeorge, il gruppo che ha curato la parte vocale della canzone, sia gli stessi Disclosure hanno infatti mostrato il loro apprezzamento per il contenuto, chiedendo in modo ironico se la loro musica fosse un buon esempio o, al contrario, una cattiva influenza.

Un successo inaspettato

Come spiegato dallo stesso protagonista a Newsweek, Joe voleva solo riprendere una scenetta comica basata su un gioco di parole, ma non si aspettava di ottenere una risposta così travolgente. "La reazione è stata pazzesca! Pensavo che al massimo il video avrebbe ricevuto qualche like", ha ammesso.

Alla fine, Joe ha spento la musica e ha optato per del vero "white noise", più simile a un rumore di fondo costante e rilassante. Il risultato? La bimba ha dormito per un’ora. Sembra che, nonostante l’equivoco musicale, il metodo suggerito da Alice abbia funzionato alla perfezione, una volta chiarito quale rumore bianco usare.